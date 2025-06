Spotkanie szefów sztabu V4. Podsumowanie polskiego przewodnictwa

Jak napisano we wpisie Sztabu Generalnego na platformie X:

"Podczas paneli dyskusyjnych szefowie obrony omówili kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa w regionie, współpracy wojskowej w ramach V4, w tym planów wydzielenia sił do Grupy Bojowej UE w 2028 r. oraz implementacji sztucznej inteligencji w siłach zbrojnych. Spotkanie zakończyło się symbolicznym przekazaniem przewodnictwa w grupie Węgrom. To ważny krok w dalszej współpracy obronnej w ramach V4".

Rola Polski jako państwa sprawującego przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4), zwłaszcza w aspekcie wojskowym, ma charakter zarówno koordynacyjny, jak i strategiczny. Oznacza to, że Polska nie tylko organizuje i przewodzi spotkaniom przedstawicieli sił zbrojnych państw członkowskich (Czech, Słowacji, Węgier i Polski), ale także nadaje ton i kierunek współpracy w kluczowych obszarach związanych z bezpieczeństwem i obronnością w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Przewodnictwo oznacza, że Polska jest odpowiedzialna za inicjowanie, organizowanie i moderowanie wspólnych działań wojskowych, w tym:

Ćwiczeń wojskowych i szkoleń (wspólne manewry, wymiany doświadczeń dowódczych i operacyjnych);

Spotkań szefów sztabów generalnych oraz ministrów obrony państw V4;

Wspólnych projektów rozwojowych (np. w zakresie obrony cybernetycznej, interoperacyjności systemów dowodzenia czy logistyki);

Koordynacji stanowisk polityczno-wojskowych w ramach struktur NATO i UE – szczególnie w obszarze wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (CSDP);

Polska jako kraj posiadający największy potencjał militarny w grupie V4 dąży do budowania spójności i interoperacyjności pomiędzy armiami państw członkowskich. Oznacza to promowanie wspólnych standardów szkoleniowych, kompatybilności systemów uzbrojenia oraz procedur reagowania na zagrożenia.

Szczególny nacisk położony został na obronę przed zagrożeniami hybrydowymi i cybernetycznymi, co znajduje odzwierciedlenie w działaniach co zostało omawiane podczas spotkania szefów sztabów V4 w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie. Przewodnictwo wojskowe to także narzędzie miękkiej dyplomacji, pozwalające Polsce budować zaufanie, prestiż i przywództwo w regionie.