Prezes „Łucznika” wyróżniony przez Wojskową Akademię Techniczną

Wręczony (2 października) dyplom nawiązuje do sukcesu konsorcjum stworzonego przez Fabrykę Broni i Wojskową Akademię Techniczną podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie zostało ono uhonorowane prestiżową nagrodą DEFENDER za system obejmujący dwa karabinki standardowe z podwieszanym, modułowym granatnikiem 40 mm – pierwszy w klasycznym układzie konstrukcyjnym, a drugi w bezkolbowym (bullpup).
Wręczenie tego wyróżnienia w murach WAT stanowi nie tylko uhonorowanie tegorocznych osiągnięć, lecz także symboliczne potwierdzenie wieloletniej i owocnej współpracy Wojskowej Akademii Technicznej i Fabryki Broni „Łucznik” – Radom, która konsekwentnie przyczynia się do wzmacniania potencjału obronnego państwa.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) to prestiżowa uczelnia wojskowo-cywilna z siedzibą w Warszawie. Założona została 1 października 1951 roku na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej.
WAT oferuje szeroki wachlarz programów edukacyjnych zarówno dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, jak i dla osób cywilnych. Uczelnia prowadzi:
• jednolite studia magisterskie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych,
• studia inżynierskie i licencjackie (I stopień),
• studia magisterskie (II stopień),
• studia podyplomowe,
• studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej,
• studia wojskowe zgodne z zapotrzebowaniem Ministerstwa Obrony Narodowej.
Zajęcia odbywają się w ośmiu jednostkach organizacyjnych uczelni. WAT ma ok. 10 tys. studentów i dziewięć wydziałów:
• Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,
• Wydział Cybernetyki,
• Wydział Elektroniki,
• Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji,
• Wydział Inżynierii Mechanicznej,
• Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa,
• Wydział Nowych Technologii i Chemii,
• Instytut Optoelektroniki.
WAT prowadzi innowacyjne projekty badawcze w takich dziedzinach jak: technologie kosmiczne i satelitarne, sztuczna inteligencja, kryptologia i cyberbezpieczeństwo oraz technologie kwantowe. Uczelnia współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz z przemysłem i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, pełniąc rolę lidera w tworzeniu powiązań między nauką, przemysłem i biznesem.
Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich producentów broni palnej. Firma powstała w 1922 r. i od początku swojego istnienia zajmuje się projektowaniem oraz produkcją karabinów, pistoletów i broni sportowej. Oprócz produkcji wojskowej, „Łucznik” rozwija również segment broni cywilnej i sportowej, zdobywając nagrody na międzynarodowych targach i zawodach strzeleckich. Fabryka współpracuje nie tylko z Wojskową Akademią Techniczną, ale i innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie testów, badań i wdrożeń nowych technologii. Fabryka Broni „Łucznik” jest ważnym ogniwem polskiego przemysłu obronnego i symbolem tradycji polskiej myśli konstrukcyjnej w dziedzinie broni palnej.
Polecany artykuł: