Prawdopodobny rosyjski atak na witrynę internetową Instytutu Pileckiego

Józef Leśniewski
Józef Leśniewski
2026-08-14 18:28

W piątek (14 sierpnia) przestała działać strona internetowa Instytutu Pileckiego. Incydent został zgłoszony do odpowiednich służb zarządzania kryzysowego. Obecnie trwają prace nad wyjaśnieniem i rozwiązaniem problemu. Do tego czasu dostęp do stron internetowych będzie ograniczony.

Siedziba Instytutu Pileckiego z miniaturą hakera. O ataku na witrynę przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Instytut Pileckiego/Pixabay/ Materiały prasowe

„Szanowni Państwo,

w związku z wczorajszym (w nocy z 13 na 14 sierpnia) poważnym atakiem hakerskim na stronę internetową Instytutu oraz oddziałów w Berlinie i Augustowie informujemy, że na stronach Instytutu opublikowane zostały materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Treści te wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie.

Dzięki natychmiastowej reakcji zespołu IT, który pracował do późnych godzin nocnych, zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować atak.

Sytuacja jest opanowana, zasoby są bezpieczne. Obecnie trwa szczegółowy przegląd zabezpieczeń wszystkich stron Instytutu. Mamy nadzieję, że witryny będą dostępne dla użytkowników jeszcze dziś.

Jesteśmy w stałym kontakcie z CSIRT NASK (Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego NASK). O incydencie zostało powiadomione Centrum Zarządzania Kryzysowego MKiDN.

Instytut Pileckiego od lat aktywnie przeciwdziała dezinformacji, bada totalitaryzmy XX wieku i współpracuje z ukraińskimi archiwami oraz instytucjami. Z tej misji Instytut nie zamierza rezygnować, bez względu na presję i agresję, jakich doświadcza”.

Garda: Krzysztof Gawkowski
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Instytut Pileckiego (pełna nazwa: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego) jest państwową instytucją naukowo-badawczą z siedzibą w Warszawie, utworzoną w 2017 roku. Jej głównym zadaniem jest badanie, dokumentowanie i upamiętnianie historii XX wieku – ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwóch totalitaryzmów (nazizmu i komunizmu) oraz losów obywateli polskich.

Instytut analizuje zbrodnie przeciwko ludzkości, represje oraz mechanizmy systemów totalitarnych. Prowadzi kilka projektów badawczo-edukacyjnych, takich jak portal „Zapisy Terroru”, gromadzący zeznania świadków z okresu II wojny światowej i PRL. Posiada także swoje zagraniczne oddziały, m.in. w Berlinie, a także filie w Nowym Jorku i szwajcarskim Rapperswilu.

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