Prawdopodobny rosyjski atak na witrynę internetową Instytutu Pileckiego

„Szanowni Państwo,

w związku z wczorajszym (w nocy z 13 na 14 sierpnia) poważnym atakiem hakerskim na stronę internetową Instytutu oraz oddziałów w Berlinie i Augustowie informujemy, że na stronach Instytutu opublikowane zostały materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Treści te wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie.

Dzięki natychmiastowej reakcji zespołu IT, który pracował do późnych godzin nocnych, zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować atak.

Sytuacja jest opanowana, zasoby są bezpieczne. Obecnie trwa szczegółowy przegląd zabezpieczeń wszystkich stron Instytutu. Mamy nadzieję, że witryny będą dostępne dla użytkowników jeszcze dziś.

Jesteśmy w stałym kontakcie z CSIRT NASK (Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego NASK). O incydencie zostało powiadomione Centrum Zarządzania Kryzysowego MKiDN.

Instytut Pileckiego od lat aktywnie przeciwdziała dezinformacji, bada totalitaryzmy XX wieku i współpracuje z ukraińskimi archiwami oraz instytucjami. Z tej misji Instytut nie zamierza rezygnować, bez względu na presję i agresję, jakich doświadcza”.

Garda: Krzysztof Gawkowski

Instytut Pileckiego (pełna nazwa: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego) jest państwową instytucją naukowo-badawczą z siedzibą w Warszawie, utworzoną w 2017 roku. Jej głównym zadaniem jest badanie, dokumentowanie i upamiętnianie historii XX wieku – ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwóch totalitaryzmów (nazizmu i komunizmu) oraz losów obywateli polskich.

Instytut analizuje zbrodnie przeciwko ludzkości, represje oraz mechanizmy systemów totalitarnych. Prowadzi kilka projektów badawczo-edukacyjnych, takich jak portal „Zapisy Terroru”, gromadzący zeznania świadków z okresu II wojny światowej i PRL. Posiada także swoje zagraniczne oddziały, m.in. w Berlinie, a także filie w Nowym Jorku i szwajcarskim Rapperswilu.