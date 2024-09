Powstało Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Zachodniopomorskie

W piątek po południu w Szczecinie, na kolejnym posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Ochrony Terytorialnej poinformował, że na polecenie dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej organizowane jest Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe (WZZ) Zachodniopomorskie.

– To będzie jeden rzut z odwodem. Do użycia w pierwszym rzucie 450 żołnierzy z mojej brygady oraz 48 jednostek sprzętowych. Odwód tworzą żołnierze z wojsk operacyjnych w sile 700 żołnierzy. Są to żołnierze z 12. Dywizji Zmechanizowanej oraz z 5. Pułku Inżynieryjnego – relacjonował płk. Sulwiński.

Przekazał, że na rzecz WZZ loty rozpoznawcze będą wykonywali piloci z bazy lotniczej z Inowrocławia.

– Na dzień dzisiejszy żołnierze brygady pracują w powiecie gryfińskim na wzmocnieniu wałów przeciwpowodziowych w rejonie, gdzie zagrożenie powodziowe może być największe.

Żołnierze płk. Sulwińskiego, wraz z pracownikami Wód Polskich wykonują rozpoznanie wałów przeciwpowodziowych na kierunku Szczecin, powiat gryfiński. Natomiast od niedzieli będą własnymi siłami prowadzić rozpoznanie z powietrza rzeki Odry od strony południowej powiatu myśliborskiego.

Zastępca dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej gen. Sławomir Dudczak poinformował, że aktualnie jednostki 12. Dywizji w sile 3 tys. realizują zadania w województwie dolnośląskim, skoordynowane z 16. Dolnośląską Brygadą OT, dyslokowane do dobrego operowania w terenie w pięciu dyslokacjach.

– Główny wysiłek w dniu wczorajszym po przybyciu w nocy to ochrona wałów, 300 żołnierzy zaangażowanych. W dniu dzisiejszym wysiłek 500 żołnierzy skupionych na monitorowaniu sytuacji w rejonie brzegu dolnego. W odwodzie do użycia tu na miejscu pozostaje 540 żołnierzy i 35 jednostek sprzętowych, głównie inżynieryjnych.

Dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego płk. Wojciech Rudnikowicz przekazał, że na chwilę obecną 53 żołnierzy i 15 jednostek sprzętu prowadzi działania w ramach Inżynieryjnego Zgrupowania Zadaniowego w Lotku Zdroju i Stroniu Śląskim w podporządkowaniu I Pułku Saperów z Brzegu.

– W mojej dyspozycji w odwodzie 200 żołnierzy i 37 jednostek sprzętu, przede wszystkim sprzęt do ewakuacji 9 PTS-ów, 6 łodzi oraz sprzęt do prac drogowych i prac ziemnych…