Nowy rząd Niemiec. Pistorius pozostaje na stanowisku

Klingbeil i Pistorius: Kluczowe postacie w nowym rządzie

„Żaden projekt przyszłego rządu federalnego nie może być realizowany bez jego wsparcia” - twierdzi portal programu informacyjnego stacji ARD, tagesschau. Lars Klingbeil, obejmując stanowisko ministra finansów i wicekanclerza, stanie się jedną z najważniejszych postaci w nowym rządzie. Boris Pistorius, cieszący się dużą popularnością minister obrony, pozostanie na swoim stanowisku. Według wielu sondaży, Pistorius jest wciąż najpopularniejszym politykiem w Niemczech.

Jak zauważa NRD: "Boris Pistorius, gdy w 2023 r. zastąpił nieszczęsną Christine Lambrecht (SPD) na stanowisku federalnego ministra obrony, przybył, zobaczył i zwyciężył – podbił serca dziennikarzy, a nawet wielu żołnierzy. A jeśli nie zdobył ich serc, to przynajmniej zyskał ich szacunek. Jego jasne słowa, zdecydowana postawa - to uderzyło w akord już na początku jego kadencji i stanowiło przyjemny kontrast z kłótliwymi ministrami z "sygnalizacji świetlnej - SPD, FDP i Zieloni"". Pistorius był nawet w stanie zręcznie ominąć przerażające i nieuniknione skandale związane z zamówieniami Bundeswehry - jak: radia, których nie można było używać.

Urodzony w Osnabrück Boris Pistorius, który rządził miastem jako burmistrz w latach 2006–2013. W latach 2013–2023 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii, konserwatywny socjaldemokrata był uważany za człowieka SPD ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. W 2019 r. próbował zostać liderem partii wspólnie z minister Saksonii Petrą Köpping, jednak nie zakwalifikował się do drugiej tury wyborów, w której później zwyciężyli Saskia Esken i Norbert Walter-Borjans.

Przejście do polityki federalnej nastąpiło dopiero w styczniu 2023 r. Po tym, jak Christine Lambrecht opuściła stanowisko ministra obrony, Scholz wprowadził Pistoriusa do gabinetu. Już wtedy było jasne, że specjalny fundusz dla Bundeswehry w wysokości 100 miliardów euro nie pokryje potrzeb sił zbrojnych. Pistorius opowiadał się za zwiększeniem budżetu wojskowego i dostawami broni na Ukrainę, ale bronił też postawy Olafa Scholza ws. niedostarczenia pocisków manewrujących Taurus Ukrainie.

Jak przypomina Die Zeit w ramach reformy Bundeswehry Pistorius utworzył między innymi nowe dowództwo operacyjne i ogłosił wojska cyberprzestrzeni czwartym rodzajem sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Jak zwraca jednak uwagę gazeta, Pistorius nie przeprowadził jednak żadnej reformy poboru do armii. Przypomnijmy, że jego plany reformy poboru do Bundeswehry zostały pokrzyżowane przez przedterminowe wybory. Według informacji z początku kwietnia Boris Pistorius chce rozpocząć nową służbę wojskową jeszcze w tym roku. Jak mówił: „Odpowiednie prawo jest już w dużej mierze przygotowane i mogłoby wejść w życie w tym roku” – powiedział Pistorius gazecie „Spiegel”. Jego biuro mogło „szybko przedstawić projekt”. Pistorius chce oprzeć nową służbę wojskową na modelu stosowanym w Szwecji. Mężczyźni w wieku 18 lat i starsi muszą zatem wypełnić ankietę. „Zapewnia to proces rejestracji wojskowej. Następnie Bundeswehra zwraca się do odpowiednich osób, aby sprawdzić, czy chcą odbyć podstawową służbę wojskową” – powiedział Pistorius. Możliwi partnerzy koalicyjni CDU, CSU i SPD uzgodnili, że służba wojskowa „na początku” będzie dobrowolna.

Nowe twarze w rządzie: Zmiana pokoleniowa w SPD

W nowym rządzie pojawią się również nowe twarze, reprezentujące zmianę pokoleniową w SPD. „Doświadczeni przedstawiciele polityki federalnej i landowej spotykają się z nowymi twarzami, które stoją za zmianą pokoleniową w SPD” - czytamy w oświadczeniu przewodniczących SPD Larsa Klingbeila, Saskii Esken oraz sekretarza generalnego Matthiasa Mierscha, które poznała agencja DPA. Baerbel Bas obejmie resort pracy i spraw socjalnych, Carsten Schneider środowiska, a Reem Alabali-Radovan współpracy gospodarczej i rozwoju. Stefanie Hubig ma zostać ministrem sprawiedliwości, a Verena Hubertz ministrem mieszkalnictwa.

Merz nowym kanclerzem: Wybory we wtorek

Friedrich Merz, lider CDU, ma zostać wybrany na kanclerza Niemiec we wtorek (6 maja). Nowy rząd będzie musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, w tym z kryzysem energetycznym, inflacją i wojną na Ukrainie.

PM/PAP