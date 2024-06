Napięcie między obiema Koreami rośnie. Północnokoreańscy żołnierze przekroczyli linię demarkacyjną – oddano strzały

PAP 13:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Grupa ok. 30 północnokoreańskich żołnierzy, która o godz. 8.30 czasu lokalnego we wtorek (1 w Polsce) przekroczyła granicę lądową między oboma Koreami, wycofała się natychmiast po strzałach ostrzegawczych ze strony wojska Korei Południowej — poinformowało we wtorek Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS).

i Autor: Republic of Korea Army Żołnierze Republiki Korei