Republika Korei zawiesza umowę wojskową z Pjongjangiem. Wznowi ćwiczenia przy granicy

PAP 10:53

Rząd Korei Południowej zatwierdził we wtorek całkowite zawieszenie międzykoreańskiego porozumienia wojskowego z 2018 r. do czasu "przywrócenia wzajemnego zaufania". To efekt ostatnich prowokacji Pjongjangu. Wojsko będzie mogło wznowić ćwiczenia i nadawanie antyreżimowej propagandy na obszarze przygranicznym.

i Autor: U.S. Forces Korea Siły Zbrojne Republiki Korei