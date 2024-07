Największy atak od dawna na Ukrainę. Rosja dokonała zmasowanego ataku na ukraińskie miasta

Co najmniej 10 zabitych i 35 rannych w Kijowie, również co najmniej 10 ofiar śmiertelnych i 41 rannych w Krzywym Rogu, zabici w Dnieprze i Pokrowsku w obwodzie donieckim – to bilans poniedziałkowego zmasowanego ataku rakietowego wojsk Rosji na Ukrainę. W Kijowie ostrzelano szpital dziecięcy.

i Autor: Państwowa Służba Ratownicza Kijowa Atak rosyjski na Kijów