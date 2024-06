Najlepsi piloci i wyjątkowe maszyny, czyli Centralne Pokazy Lotnicze 2024

Pokaz swoich umiejętności da jeden z najbardziej znanych pilotów akrobacyjnych na świecie – Artur Kielak. Publiczność będzie mogła podziwiać aż dwa samoloty bojowe FA-50 – jednocześnie lekkie i majestatyczne, służące na co dzień polskim siłom powietrznym. Stałych bywalców imprez lotniczych ucieszy z pewnością obecność śmigłowca Bölkow Bo 105, a romantykom przypadną do gustu pokazy nocne z użyciem pirotechniki. To tylko kropla w morzu atrakcji, które czekają widzów Centralnych Pokazów Lotniczych 2024.

i Autor: Centralne Pokazy Lotnicze 2024 Centralne Pokazy Lotnicze 2024

Ostatnie Centralne Pokazy Lotnicze odbyły się w 2019 roku na Lotnisku Rzeszów-Jasionka i zgromadziły ok. 50 tysięcy widzów. Jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji było lądowanie motoparalotniarskiego mistrza świata, Wojciecha Bógdała na… skrzydle lecącego samolotu. W tym roku pokazy odbędą się w Zamościu jako zakończenie TAURON Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej i celebracja przypadającego w 2024 roku 105-lecia Aeroklubu Polskiego. Widzowie zgromadzeni na płycie lotniska obejrzą podniebne show, m.in.: akrobacyjne pętle, beczki, korkociągi, immelmany, leniwe ósemki czy niskie przeloty z przechyłem na publiczność. Awiacyjne umiejętności zaprezentują grupy: Bo105.pl, czy zespoły pokazowe Wojska Polskiego. Widowiskowe efekty zapewnią elementy pirotechniczne podczas pokazów nocnych. Z kolei wzrok fanów spadochroniarstwa z pewnością przyciągną zrzuty skoczków używających flag i świec dymnych. Całość dopełni profesjonalny komentarz wydarzenia przez Witolda Sokoła, byłego pilota pokazowego samolotów Mig-29. Organizatorzy przewidują, że Centralne Pokazy Lotnicze 2024 zgromadzą ok. 70 tys. widzów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

i Autor: Centralny Pokaz Lotnicz 2024 Program Centralnych Pokazów Lotniczych 2024

Patronami medialnymi wydarzenia są Radio ESKA – Eska Zamość News, Przegląd Lotniczy – Aviation Revue, Portal Obronny (Grupa Super Express) oraz All Inclusive – luksusowy magazyn o podróżach.

Pełen program wydarzenia również poniżej