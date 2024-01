Jak poinformował portal UK Defence Journal od 24 lutego 2022 roku, Wielka Brytania pozbyła się wielu pojazdów wojskowych. Jak napisał portal, 1044 pojazdów wojskowych zostało sprzedanych, 667 zezłomowanych, a 48 statków powietrznych zostało sprzedanych różnym kontrahentkom lub rządom.

Na liście (poniżej) znajduje się lista sprzedanych lub zezłomowanych pojazdów, wśród nich są np. pojazdy opancerzone Bulldog (74 sprzedane) czy przyczepy Logic (163 sprzedane). Jak napisał portal 80 pojazdów HUSKY TSV zostało sprzedanych rządowi Ghany.

Jeśli chodzi o statki powietrzne, Wielka Brytania pozbyła się 3 samolotów BAE 146 - sprzedane do PionAir, 10 samolotów rozpoznawczych Harrier - sprzedanych do Fly Harrier Ltd oraz 19 Tucanów sprzedanych do RSW Aviation LLC.

Wielka Brytania wycofuje stare Eurofightery

Pod koniec zeszłego roku media obiegła informacja, że Wielka Brytania zezłomuje swoje stare samoloty Eurofighter należące do pierwszej serii Tranche 1. Ukraina liczyła, że w związku z tym, że o wycofaniu mówiło się od dawna, to jest szansa, że zostaną przekazane Ukrainie, by wzmocnić jej siły powietrzne, które posługują się radzieckimi/rosyjskimi samolotami i nadal Kijów czeka na F-16. Rząd brytyjski jednak zdecydował się na zezłomowanie samolotów.

Amerykańce Guźce także na złom

W zeszłym roku, ale także w styczniu bieżącego roku, strona ukraińska prosiła USA o przekazanie jej samoloty A-10 Thunderbolt II, które są nazywane także „latającymi czołgami”. Ukraina argumentował, że samoloty A-10 byłyby idealne do zwalczania czołgów czy artylerii. Prośby do USA były coraz większe, gdy Stany Zjednoczone ogłosiły w zeszłym roku, wycofanie 42 samolotów A-10 ze względu na ich wiek, ale także niską wartość bojową dla USA. Apel, by przekazać te samoloty Ukrainie, nawet napisał na łamach Defense News senator Marco Rubio, który podkreślał, że te samoloty mogą nadal posłużyć sojusznikom USA.

Strona amerykańska jednak zdecydowała się tylko na przeszkolenie Ukraińców na F-16 oraz skupieniu się na dostarczaniu uzbrojenia bardziej skutecznego niż samoloty. Amerykański A-10, by skutecznie walczyć, potrzebuje by przestrzeń powietrzna, była kontrolowana przez stronę, która te samoloty posiada. Ukraina jednak tej kontroli nie posiada.

Pociski rakietowe ziemia-powietrze typu Rapier

W zeszłym roku, głośno w mediach było także o decyzji Szwajcarii, która zdecydowała o zezłomowaniu broni przeciwlotniczej, czyli brytyjskich pocisków rakietowych ziemia-powietrze typu Rapier. Szwajcaria zakupiła Rapiery w latach 80., natomiast wycofała je z eksploatacji pod koniec 2022 roku.