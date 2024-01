Lotnicze Oskary. Ogólnopolski plebiscyt lotniczy Cumulusy 2023

Czy są tu jacyś pasjonaci lotnictwa, którzy żyją lotnictwem cały czas? Jeśli tak, to dobrze się składa, ponieważ ogólnopolski plebiscyt lotniczy organizowany przez Fundację Aviatornia i Air Sports Promotion, który ma na celu promowanie sportowców lotniczych, angażowanie kibiców i pasjonatów lotnictwa, a także integrację całego środowiska lotniczego w Polsce, właśnie się rozpoczął. Głosowanie wstępne, które trwa od 9 do 31 stycznia 2024, do godz. 12:00, ma na celu rozdanie prestiżowej statuetki Cumulusy.

Do wyjątkowego wydarzenia dojdzie 17 lutego 2024 roku w hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie, w czasie którego odbędzie się uroczysta gala CUMULUSY 2023, określana także „lotniczymi Oscarami”. To już dziewiąta edycja ogólnopolskiego plebiscytu lotniczego.

Polki i Polacy uczestniczyli w podniebnej rywalizacji sportowej w wielu dyscyplinach, w których tradycyjnie zdobywali najcenniejsze trofea i medale. Kto w bieżącej edycji plebiscytu otrzyma statuetki, dyplomy, wyróżnienia specjalne i nagrody? Zdecydują o tym osiągnięcia sportowców lotniczych, głosy członków kapituły, władz aeroklubów, dziennikarzy i oczywiście wszystkich kibiców oraz sympatyków lotnictwa.

W czasie tego wydarzenia prestiżowe statuetki trafiają do mistrzów w takich dyscyplinach sportów lotniczych jak:

akrobacja lotnicza,

baloniarstwo,

lotniarstwo,

paralotniarstwo,

motoparalotniarstwo,

spadochroniarstwo,

mikroloty,

modelarstwo lotnicze,

drony,

szybownictwo,

latanie śmigłowcowe,

a także do pilotów samolotowych, którzy rywalizują w lataniu precyzyjnym, lataniu rajdowym i „air navigation race”.

Nie zabraknie także honorowych wyróżnień podczas uroczystej gali lotniczej jak:

lotnictwo wojskowe,

fotografia lotnicza,

szkolenie lotnicze,

airshow,

pikniki i pokazy lotnicze,

lotnicze autorytety,

promotorzy i pasjonaci lotnictwa.

Na stronie internetowej www.cumulusy.pl znajdziecie listę kandydatów zgłoszonych do wyróżnień.

Jak informują organizatorzy wydarzenia, „do organizacji Cumulusów zainspirowały Igrzyska Lotnicze w Dubaju w 2015 roku, które relacjonowaliśmy. Polacy zdobyli tam sporo medali, ale tez widoczna była wielka radość wśród wszystkich uczestników tych zawodów z tego, że mieli okazję do integracji i wspólnego spotkania. Stwierdziłem więc, że warto tę dobrą atmosferę przenieść na polski grunt i w ramach plebiscytu integrować całą społeczność lotniczą w Polsce”.

Jak czytamy na stronie wydarzenia, podczas gali finałowej 17 lutego 2024 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie zawodniczki i zawodnicy otrzymają oficjalne powołania do Śmigłowcowej Kadry Narodowej, a pilotom śmigłowcowym zostaną wręczone Certyfikaty Kwalifikacji FAI – „Certificates of Proficiency”. Zasłużeni w środowisku śmigłowcowym zostaną uhonorowani nagrodami i statuetkami ROTOR AWARDS, a hasło przewodnie wyróżnień to „Śmigłowiec w służbie Państwa”. Poza tym ma się także pojawić kilka nowości:

aplikacja mobilna „Odlotowe Emocje”, dzięki której fani i sympatycy lotnictwa będą mogli bezpłatnie głosować na swoich faworytów w plebiscycie Cumulusy, a także śledzić inne wydarzenia i newsy z lotniczego świata;

lotnicze targi edukacji i pracy, czyli seminaria, prelekcje, konferencje, dni rekrutacyjne, warsztaty tematyczne oraz ekspozycje oferty szkoleniowej aeroklubów, firm, szkół i uczelni lotniczych, spotkania autorskie, wystawy historyczne, testy sprzętu i nowinki technologiczne;

wydarzenia towarzyszące, czyli prezentacje produktowe, akcje promocyjne, kursy doszkalające, dni otwarte w aeroklubach, muzeach, firmach i instytucjach lotniczych na terenie całego kraju.

Z programem CUMULUSÓW 2023 można się zapoznać tutaj.