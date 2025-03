Kolejne Czarne Pantery w Polsce. Nowa partia czołgów przybyła z Republiki Korei

W związku z tym, że ostatnia dostawa wynosiła dwanaście czołgów, tym samym liczba czołgów K2 w Siłach Zbrojnych RP przekroczyła symboliczną setkę, wynosząc dokładanie sto dziesięć czołgów na sto osiemdziesiąt zamówionych.

Wszystkie czołgi K2 trafiają do jednostek 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej (poza partią, która została wysłana do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu). Pierwszą jednostką, która dostała swoje pierwsze czołgi K2, był batalion w Morągu, który wchodzi w skład 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, która ma już skompletowany batalion czołgów.

W tej chwili czołgi są dostarczane do batalionu czołgów w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie, po skompletowaniu tego batalionu w czołgi K2 następny w kolejce będzie prawdopodobnie batalion czołgów z Orzysza, który wchodzi w skład 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Pierwsze dostawy rozpoczęły się już pod koniec 2022 roku. 5 grudnia tego roku do Polski dotarło pierwszych 10 czołgów K2, które zostały przekazane 20. Brygadzie Zmechanizowanej. W ciągu 2023 roku dostarczono kolejne transze, a łączna liczba dostarczonych czołgów K2 osiągnęła 84 egzemplarze. Proces ten przebiegał zgodnie z harmonogramem, a kolejne dostawy sukcesywnie wzmacniały polskie siły pancerne.

W 2024 roku kontynuowano dostawy, a w listopadzie pierwsze siedem czołgów K2 trafiło do 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Był to istotny krok w kierunku wymiany starszego sprzętu na nowoczesne jednostki bojowe. Zgodnie z planami, do końca 2025 roku Polska ma otrzymać wszystkie 180 czołgów K2 z pierwszego etapu zamówienia.

Czołgi K2 armii koreańskiej i polskie K2GF różnią się jedynie szczegółami, przede wszystkim systemami łączności i dowodzenia. Jednakże ich możliwości bojowe są tożsame. Południowokoreański K2 powstał na bazie doświadczeń ze wcześniejszym czołgiem K1, nazywanym często „Baby Abrams”, gdyż powstał we współpracy z Amerykanami i faktycznie przypomina swoją sylwetką pomniejszoną wersję Abramsa. Tak jak amerykański większy krewniak K1 był początkowo uzbrojony w armatę 105 mm, którą następnie zastąpiono gładkolufową armatą 120 mm.

K2 Black Panther należy do III generacji czołgów i produkowany przez koncern Hyundai Rotem. Jego uzbrojenie główne stanowi gładkolufowa armata CN08 kal. 120 mm z lufą o długości 55 kalibrów, z którą sprzężony jest karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Na wieży umieszczony jest ruchomy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. Masa czołgu K2 wynosi 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM, co pozwala rozpędzić pojazd do 70 km/h.

Ka-dwójka ma wiele interesujących rozwiązań, takich choćby jak hydrauliczne, regulowane zawieszenie, które pozwala np. obniżyć jego sylwetkę lub unieść przednią część pojazdu dla zwiększenia konta ostrzału w pionie, co jest ważne w górskich warunkach koreańskich. Ma również system stabilizacji i automatycznego śledzenia celu, który pozwala celnie trafiać z armaty w ruchu, przy prędkości jazdy nawet 40 km/h.