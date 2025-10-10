II Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Lubaniu

W dniach 13-15 października 2025 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Granicznej w Lubaniu odbędzie się II edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Wydarzenie, objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, promuje klasy mundurowe, kształtuje postawy patriotyczne, dyscyplinę oraz pracę zespołową. To także okazja do integracji młodzieży i rywalizacji w duchu fair play.

Po zakończonych eliminacjach wojewódzkich, uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności w dwóch pokazach. 13 października odbędzie się program obowiązkowy, obejmujący 10 zadań z musztry indywidualnej i zespołowej Straży Granicznej, Policji oraz PSP. 14 października drużyny wykonają program dowolny z podkładem muzycznym, zawierający elementy musztry paradnej, np. pokazy z bronią. Finał, zaplanowany na 15 października, uświetni obecność Ministra Spraw Zewnętrznych i Administracji oraz szefów służb mundurowych, a trzy najlepsze drużyny zmierzą się w pokazie finałowym.

Musztra paradna ma swoje korzenie w elitarnych oddziałach gwardii i straży przybocznych, które od początków epoki nowożytnej w Europie chroniły władców i wysokich urzędników. Formacje te, tworzone z przedstawicieli szlachty, miały za zadanie nie tylko zapewniać bezpieczeństwo, ale także podkreślać prestiż poprzez widowiskowe pokazy zdyscyplinowania i wyszkolenia. W czasach, gdy sukces bitewny zależał od precyzyjnej współpracy dużych grup żołnierzy oraz doskonałego opanowania broni, musztra była dowodem sprawności, który odstraszał potencjalnych agresorów.

W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, rola musztry paradnej ewoluowała. Choć nie pełni już funkcji stricte militarnej, nadal wzmacnia wizerunek formacji, prezentując ich profesjonalizm i synchronizację działań. W polskiej Straży Granicznej musztra paradna pozostaje istotnym elementem tradycji. Przed II wojną światową opierano się na wojskowych regulaminach, a zadania reprezentacyjne realizowały lokalne jednostki. W 1996 roku utworzono Kompanię Reprezentacyjną Straży Granicznej na bazie Kompanii Odwodowej Karpackiego Oddziału SG. Obecnie, jako Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny) KaOSG, promuje ona Straż Graniczną w Polsce i za granicą. Dodatkowo, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, również działająca w ramach Karpackiego Oddziału SG, specjalizuje się w unikalnej formie musztry paradnej.