Honkery, samochód ratowniczo-gaśniczy i wiele więcej. Powojskowe pojazdy na przetargu w Bydgoszczy

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym Regionalnej Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy na zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu czekają honkery 2000 i 2324, lubliny, fiaty ducato oraz star 200. Ceny wywoławcze wahają się od 2 do 10 tys. zł. Kolekcjonerów może zainteresować autobus z sanockiej fabryki Autosan, czy mikrobus Lublin, za które będzie trzeba zaoferować odpowiednio 15 tys. zł i 2 tys. zł. W ofercie znajdują się również pozycje, które rzadko trafiają na agencyjne przetargi, min. ciągnik ursus, z ceną startową 20 tys. zł.

Do licytacji w drugim przetargu bydgoskiego oddziału przeznaczono części samochodowe, takie jak np. podwozia pojazdów marki star (od 7 tys. zł) czy silniki wysokoprężne (1 tys. zł) oraz opony, w tym do samochodów ciężarowych (od 2,8 tys. zł).

Bydgoski oddział AMW przygotował także ciekawe pozycje dla miłośników majsterkowania. Są wśród nich: pilarki tarczowe (od 3,5 tys. zł), pilarki elektryczne (3 tys. zł), zakrętarki spalinowe (2 tys. zł) i elektryczne (1 tys. zł), strugarki (od 1,5 tys. zł), szlifierka do parkietu (800 zł), materiały budowlane (23 tys. zł), materiały meblowe (1,9 tys. zł za pakiet) i wiele innych.

OTO CEL ROSJI - Adam Eberhardt wskazuje plany Putina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Patrząc na wiosenną aurę panującą za oknem interesującymi propozycjami Agencji są również myjka Karcher (7 tys. zł) oraz sprzęt ogrodniczy, zawierający min. podkaszarkę, kosiarkę oraz kosę spalinową (1,5 tys. zł za pakiet).

W kwietniowym przetargu AMW nie zabraknie odpadów. Agencja wystawiła na sprzedaż pakiety m.in. odpady z toczenia i piłowania żelaza (466 kg w cenie wywoławczej 0,70 zł/kg), ze złomem metali żelaznych (ponad 30 tys. kg za 1 zł/kg), miedzią, brązem, mosiądzem (48 kg za 18 zł/kg), aluminium (ok. 425 kg za 5,00 zł/kg), żelazem i stalą (prawie 6 600 kg w cenie 1 zł/kg), zużytymi bateriami i akumulatorami czy oponami.

Żeby wziąć udział w przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oraz złożyć ofertę. Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie wskazanym w ogłoszeniu najpóźniej w przeddzień rozstrzygnięcia przetargu. Ofertę na specjalnym formularzu należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie do kancelarii Oddziału AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 A, najpóźniej do 5 kwietnia 2024 roku do godz. 9:00. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie tego samego dnia o godz. 12:00.

Pełny wykaz oferowanego mienia oraz szczegóły dotyczące uczestnictwa w przetargu dostępne są na stronie internetowej: www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy/Sprzęt wojskowy i wyposażenie/ Sprzedaż przetargowa”.

Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia Agencja przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Na podstawie komunikatu Agencji Mienia Wojskowego