Hiszpania żąda embarga na broń dla Izraela. Co na to UE?

Hiszpania jest jednym z największych krytyków działań Izraela na Bliskim Wschodzie w UE. Albares zapowiedział, że zwróci się w ramach Rady UE o zatwierdzenie natychmiastowego zawieszenia paktu regulującego stosunki między Unią Europejską a Izraelem. Ma to być protest przeciwko naruszeniom praw człowieka w Strefie Gazy.

Jose Manuel Albares przedstawił trzy konkretne propozycje działań:

"Nadszedł czas na działania, a nie tylko na słowa. (...). Hiszpania proponuje trzy konkretne działania: natychmiastowe zawieszenie umowy stowarzyszeniowej między UE a Izraelem, embargo na sprzedaż broni Izraelowi przez Unię Europejską oraz indywidualne sankcje wobec wszystkich, którzy dążą do ostatecznego zniweczenia rozwiązania dwupaństwowego" – powiedział Albares.

Minister Albares wyraził również obawy w odniesieniu do konfliktu zbrojnego Izraela i USA z Iranem oraz wezwał do deeskalacji.

"Hiszpania wzywa strony do powściągliwości i deeskalacji, podkreślając, że nadszedł czas na dyplomację i powrót do stołu negocjacyjnego. Nie ma militarnego rozwiązania na Bliskim Wschodzie, a wcześniejsze próby prowadziły jedynie do chaosu. Europa powinna być odważna, aby stać na straży pokoju, bronić prawa międzynarodowego i mówić +nie+ wojnie, a "tak" dyplomacji i negocjacjom" – oświadczył minister.