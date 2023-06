Spis treści

Chińska rakieta Chang Zheng 2D na polskim niebie. Doszło do deorbitacji?

Do niecodziennego zjawiska doszło na polskim niebie w nocy z czwartku na piątek (z 22 na 23 czerwca). Chwilę po północy pokazał się fragment chińskiej rakiety Chang Zheng 2D. Zdarzenie to było widoczne w niektórych obszarach zachodniej części Polski. Początkowo internauci spekulowali, że być może doszło do tzw. deorbitacji, czyli sprowadzenia statku kosmicznego z orbity w gęste warstwy atmosfery.

O niecodziennym obiekcie na polskim niebie napisał na Facebooku m.in. Adam Hurcewicz, autor profilu „O kosmosie i astronautyce”. "Obiekt przemieszczał się z południa na północ i zidentyfikowałem go jako 2018-002C = 43101 czyli chiński drugi stopień rakiety Chang Zheng 2D. Wyniosła ona 9 stycznia 2018 roku dwa satelity SUPERVIEW-1 03 i SUPERVIEW-1 04”.

Polska Agencja Kosmiczna: Niekontrolowane wejście w atmosferę członu chińskiej rakiety Chang Zheng 2D

Jak się okazało, rzeczywiście był to fragment chińskiej rakiety. Potwierdziła to Polska Agencja Kosmiczna w oficjalnym komunikacie, podając również przybliżoną wizualizację trajektorii obiektu.

Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego (DBK) POLSA (Polskiej Agencji Kosmicznej - red.) poinformował, że tuż po północy nad Polską można było obserwować niekontrolowane wejście w atmosferę członu chińskiej rakiety Chang Zheng 2D, oznaczenie obiektu CZ-2D R/B, nr NORAD 43101, masa 4000 kg. W ramach działalności Centrum Operacyjnego SSAC-PL POLSA informuje na bieżąco odpowiednie resorty o tego typu przewidywanych zdarzeniach - czytamy w komunikacie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Rakieta Chang Zheng 2D spłonęła nad Polską. Co to za rakieta?

Chang Zheng 2D to chińska dwustopniowa rakieta nośna, oparta o dwa pierwsze człony rakiety Długi Marsz 4. Oba człony wykorzystują dwuskładnikowe przechowywalne ciekłe mieszanki paliwowe: tetratlenek diazotu i UDMH. Rakieta może zostać wyposażona w dwa rodzaje osłon balistycznych ładunku: A – wąską – śr. 290 cm i B – szeroką – śr. 335 cm.