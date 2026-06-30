Generał Maciej Klisz nowym szefem sztabu w NATO w Brunssum

W poniedziałek (29 czerwca) wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił tę wiadomość na platformie X, wyrażając głębokie przekonanie, że doświadczenie gen. Klisza będzie kluczowe dla budowania siły NATO oraz umacniania pozycji Polski w międzynarodowym środowisku wojskowym. „Powodzenia Panie Generale!” – napisał szef MON, wyrażając swoje wsparcie dla nowego wyzwania generała.

Generał broni Maciej Klisz objął właśnie stanowisko Szefa Sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum @NATOJFCBS. Jestem pewien, że doświadczenie Pana Generała zostanie dobrze wykorzystane do budowania siły Sojuszu i wzmacniania roli Polski w międzynarodowym… pic.twitter.com/timR3RXhnf— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 29, 2026

Droga do NATO: Kariera Generała Klisza

Nominacja do Brunssum była zapowiadana już na początku czerwca bieżącego roku, kiedy to szef MON poinformował o planowanym przeniesieniu gen. Klisza, pełniącego wówczas funkcję Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 11 czerwca generał Maciej Klisz oficjalnie przekazał swoje obowiązki gen. Ireneuszowi Nowakowi, rozpoczynając tym samym nowy etap w swojej służbie.

Od października 2023 roku generał Klisz stał na czele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej jego kariera obejmowała stanowisko dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia i rozwoju tej formacji. Zanim związał się z WOT, był cenionym oficerem Wojsk Specjalnych. Pełnił tam ważne funkcje, takie jak szef sztabu 1. pułku specjalnego oraz szef sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Jego bogate doświadczenie wojskowe obejmuje również służbę poza granicami kraju. Generał Klisz brał udział w polskim kontyngencie w Afganistanie, uczestnicząc w misji szkoleniowej Resolute Support w komponencie sił specjalnych NATO.