Generał Maciej Klisz nowym szefem sztabu w NATO w Brunssum

oprac. Piotr Miedziński
2026-06-30 8:29

Generał broni Maciej Klisz objął prestiżowe stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunssum. Informację tę przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że bogate doświadczenie generała zostanie wykorzystane do wzmocnienia Sojuszu i roli Polski na arenie międzynarodowej.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w garniturze obok generała Macieja Klisza w mundurze polowym, trzymającego dokumenty, oraz innego generała, na tle flag Polski, NATO i UE. Zdjęcie ilustruje objęcie przez Klisza funkcji szefa sztabu w NATO Brunssum, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: MON/ X (Twitter)

W poniedziałek (29 czerwca) wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił tę wiadomość na platformie X, wyrażając głębokie przekonanie, że doświadczenie gen. Klisza będzie kluczowe dla budowania siły NATO oraz umacniania pozycji Polski w międzynarodowym środowisku wojskowym. „Powodzenia Panie Generale!” – napisał szef MON, wyrażając swoje wsparcie dla nowego wyzwania generała.

Droga do NATO: Kariera Generała Klisza

Nominacja do Brunssum była zapowiadana już na początku czerwca bieżącego roku, kiedy to szef MON poinformował o planowanym przeniesieniu gen. Klisza, pełniącego wówczas funkcję Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 11 czerwca generał Maciej Klisz oficjalnie przekazał swoje obowiązki gen. Ireneuszowi Nowakowi, rozpoczynając tym samym nowy etap w swojej służbie.

Od października 2023 roku generał Klisz stał na czele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej jego kariera obejmowała stanowisko dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia i rozwoju tej formacji. Zanim związał się z WOT, był cenionym oficerem Wojsk Specjalnych. Pełnił tam ważne funkcje, takie jak szef sztabu 1. pułku specjalnego oraz szef sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Jego bogate doświadczenie wojskowe obejmuje również służbę poza granicami kraju. Generał Klisz brał udział w polskim kontyngencie w Afganistanie, uczestnicząc w misji szkoleniowej Resolute Support w komponencie sił specjalnych NATO. 

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