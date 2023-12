„Jesteśmy wdzięczni za bezpieczne odzyskanie naszego lotnika przez naszych sojuszników z Republiki Korei oraz za to, że pilot jest w dobrym stanie” – oświadczył pułkownik Matthew C. Gaetke, dowódca amerykańskiego 8th Fighter Wing, do którego należał pechowy lotnik. Pilot katapultował się nad wodą i został wyłowiony przez koreańską marynarkę wojenną. Jak poinformował płk. Gaetke, pilot był przytomny a jego stan jest stabilny. Trafił do szpitala wojskowego w bazie lotniczej Kunsan, gdzie stacjonuje jego jednostka. Przyczyny wypadku nie są obecnie znane.

Wypadek miał miejsce w pobliżu południowo-zachodniego wybrzeża Półwyspu Koreańskiego. Samolot F-16 należał do 8th Fighter Wing (8. Skrzydła Myśliwskiego), które jest amerykańską jednostką lotniczą na stałe stacjonującą w Republice Korei, w bazie lotniczej Kunsan. Znajduje się ona na terenie portu lotnicze Gunsan (Kunsan) w mieście o tej samej nazwie, około 180 km na południe od Seulu.

Baza Kunsan należy do US Air Force od czasów wojny koreańskiej i stacjonująca tam jednostka od tego czasu wywodzi swoją historię. W skład 8. Skrzydła wchodzi 35. oraz 80. Eskadra Myśliwska. Obie uzbrojone w myśliwce F-16C/D Fighting Falcon, które stale biorą udział w działaniach sojuszniczych i należą do jednych z najbardziej aktywnie działających jednostek amerykańskiego lotnictwa. W związku z zaostrzeniem się sytuacji na półwyspie z pewnością