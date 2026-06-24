Śląsk umacnia pozycję w przemyśle lotniczo‑obronno‑kosmicznym podczas VII Dni Przemysłu w Katowicach

Śląsk jako ośrodek dronów i przemysłu obronnego

Organizatorem tegorocznej edycji VII Śląskich Dni Przemysłu Lotniczo‑Obronno‑Kosmicznego był Śląski Klaster Lotniczy, który skupił w Katowicach przedstawicieli branży lotniczej, obronnej, dronowej i kosmicznej. W trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślano, że region śląski jest liderem krajowego przemysłu obronno‑lotniczo‑kosmicznego, zwłaszcza w obszarze produkcji dronów. Z danych prezentowanych podczas wydarzenia wynika, że ponad 80% polskich dronów powstaje na Śląsku, który jednocześnie dysponuje silnym, tradycyjnym przemysłem.

Uczestnicy konferencji wskazywali, że innowacje oraz nowe technologie pozostają dziś podstawą współpracy polskich firm prywatnych i państwowych z międzynarodowymi koncernami działającymi w sektorze lotniczo‑obronno‑kosmicznym.

Głos wojska: potrzeby sił zbrojnych i rola krajowych rozwiązań

Istotnym elementem programu był panel pt. "Czego chce wojsko – perspektywa klienta", moderowany przez gen. bryg. rez. Sławomira Szczepaniaka.W dyskusji uczestniczyli (m.in.) przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz środowisk akademickich, w tym płk dr inż. Wojciech Prokopowicz, płk Włodzimierz Sąkól, dr inż. Łukasz Kiszkowiak oraz płk rez. dr inż. Tomasz Muszyński.

Paneliści podkreślali potrzebę wdrażania w polskich siłach zbrojnych najlepszych rozwiązań produkowanych w kraju lub wspieranych przez polski przemysł, wskazując na znaczenie krajowego zaplecza technologicznego dla bezpieczeństwa dostaw. Zwracano uwagę, że wysokie wydatki na obronność tworzą dla polskiego przemysłu szansę budowy szerokiego łańcucha dostaw, który może stać się jednym z motorów rozwoju całej gospodarki.

Wczoraj podczas 7. Śląskich Dni Przemysłu Lotniczo-Obronno-Kosmicznego Pani Joanna Wagner miała wystąpienie pt. “AI i transformacja cyfrowa dla sektora Aerospace & Defence w ramach projektu międzynarodowego #Idealist” pod patronatem @EDIHSilesia pic.twitter.com/RUCXs6RSBU— Ślaski Klaster Lotniczy (@aerosilesia) June 17, 2026

Przemysł kosmiczny, technologie dual‑use i finansowanie rozwoju

W trakcie obrad przemysł kosmiczny określano jako "wschodzącą gwiazdę" polskiej gospodarki, z wyraźnie akcentowaną rolą śląskich firm w tym segmencie. Uczestnicy paneli wskazywali, że rozwój tego sektora wymaga szerokiej współpracy międzynarodowej oraz aktywnego uczestnictwa w europejskich i światowych programach kosmicznych. Jednocześnie podkreślano, że obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa staje się jedną z polskich specjalizacji, a programy "Wisła", "Narew" oraz "San", zintegrowane z systemami dowodzenia, będą odpowiadać za ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

Prelegenci zgodnie wskazywali, że fundamentem sukcesu w sektorach obronnym, lotniczym i dronowym są technologie podwójnego zastosowania oraz szybkość wdrażania innowacji, zwłaszcza w obszarach takich jak wielowarstwowe systemy antydronowe i bezpieczeństwo infrastruktury satelitarnej. W dyskusjach podkreślano, że transformacja cyfrowa "dzieje się tu i teraz", a wykorzystanie sztucznej inteligencji i cyfrowych bliźniaków umożliwia znaczące obniżenie kosztów cyklu życia produktów, szczególnie w fazie serwisowania.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe Śląskiego Klastra Lotniczego.