Rozpoczyna się największy w Polsce zlot pojazdów militarnych

W Bornem Sulinowie odbędzie się zlot pasjonatów militariów z Polski i Europy.

Wydarzenie łączy pokazy pojazdów militarnych i kawalerii, dioramy historyczne, skoki spadochronowe oraz koncerty gwiazd.

Dla organizatorów kluczowe są bezpieczeństwo i budowanie wieloletnich relacji między uczestnikami.

Zlot odbywa się od czwartku do niedzieli (13-16 sierpnia 2026 r.), a kilkuset zlotowiczów już od kilku dni mieszka na terenie obozowiska.

- Zrzeszamy pasjonatów militariów z Polski i Europy. Najważniejsze są dla nas bezpieczeństwo zlotowiczów i odwiedzających oraz wspomnienia, które zabiorą ze sobą do domu. Wiemy, że podczas takich spotkań rodzą się znajomości i przyjaźnie na całe życie, bo wspólna pasja potrafi naprawdę mocno łączyć - mówi Jarosław Marczyński, prezes Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.

Czołgi i pododdział kawalerii

Organizatorzy spodziewają się ok. 3000 zlotowiczów, którzy będą biwakować na terenie obozowiska. Do tego należy doliczyć tysiące widzów.

- Hasło „Gąsienice i Podkowy” bardzo dobrze oddaje charakter naszego zlotu. Z jednej strony mamy przede wszystkim zgromadzone pojazdy pancerne i militarne, z drugiej - pododdział kawalerii. Do tego dochodzą dioramy historyczne oraz bogaty program rozrywkowy przygotowany dla odwiedzających. Od 21 lat konsekwentnie budujemy wydarzenie w oparciu o te założenia i cieszymy się, że zlot z roku na rok przyciąga coraz więcej osób – informuje Paulina Undrych-Matkowska, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Inscenizacja „Operacji Sledgehammer”

Jak ujawniają organizatorzy, tegoroczny program będzie wyjątkowo bogaty. Oprócz pojazdów militarnych i pokazów dynamicznych uczestnicy mogą zobaczyć rekonstrukcje historyczne, inscenizacje, skoki spadochronowe na wodę, paradę pojazdów bojowych, spotkania z ekspertami i autorami książek oraz prezentacje grup rekonstrukcyjnych.

Jednym z najważniejszych punktów programu jest inscenizacja „Operacja Sledgehammer”, przygotowana przez Grupę Rekonstrukcyjną Task Force 60 i jej przyjaciół. Została ona zainspirowana książką „Task Force-50 Operacja Sledgehammer” opisującą wydarzenia, z 2012 r. z Afganistanu. Sekcja specjalna z Task Force-50 – oddziału wystawionego przez Jednostkę Wojskową Komandosów z Lublińca uwolniła wtedy zakładników pojmanych przez terrorystów-samobójców.

Wieczorne koncerty gwiazd

Nieodłącznym elementem zlotu są również koncerty, które każdego dnia stanowią muzyczne zwieńczenie programu. W tym roku na scenie pojawią się m.in. Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, Myslovitz oraz IRA.

- Najważniejsze jest dla nas to, żeby uczestnicy wyjeżdżali ze zlotu z uśmiechem na twarzy - podkreśla Wiktor Matuszewski, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.

Organizacja tak dużej imprezy masowej to olbrzymie, rozciągnięte w czasie, wyzwanie dla dziesiątek osób

- Nasza praca zaczyna się długo przed przyjazdem pierwszych zlotowiczów i obejmuje przygotowanie terenu, organizację obozowiska, obsługę uczestników i odwiedzających oraz cały program wydarzenia. Chciałbym wszystkim za to podziękować – kończy Jarosław Marczyński.