Ruszyły Warszawskie Targi Obronne! Na odwiedzających czeka moc atrakcji

Targi oferują zapoznanie się z szerokim spektrum uzbrojenia, sprzętu, wyposażenia i innowacyjnych technologii w sektorach obronności i bezpieczeństwa, służąc jako platforma do wymiany wiedzy, prezentacji osiągnięć i nawiązywania współpracy.

Pierwszy dzień (19 czerwca) koncentruje się na rozmowach z ekspertami i panelach dla profesjonalistów, natomiast drugi dzień (20 czerwca) jest otwarty dla szerokiej publiczności, oferując atrakcje i praktyczne informacje dotyczące bezpieczeństwa osobistego, przygotowania kryzysowego oraz legalnego posiadania broni.

Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć z bliska nowoczesne uzbrojenie (np. czołgi M1A1 Abrams, armatohaubice K9), pojazdy i wyposażenie wielu służb mundurowych (Wojsko, GROM, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna), a także skorzystać z interaktywnych elementów, takich jak symulator dachowania.

Uczestnicy Targów Obronnych będą mieli okazję zapoznać się z szerokim spektrum uzbrojenia, sprzętu, wyposażenia oraz innowacyjnych technologii stosowanych w sektorach obronności i bezpieczeństwa. Wydarzenie ma na celu stworzenie platformy do wymiany wiedzy, prezentacji najnowszych osiągnięć oraz nawiązywania współpracy między kluczowymi podmiotami. 19 czerwca jest poświęcony rozmowom z ekspertom i wielu interesującym panelom, które będą się odbywać na trzech różnych scenach. W sobotę 20 czerwca zaś zainteresowani mogą wziąć udział w wielu atrakcjach i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obronności.

- Jutro bardziej koncentrujemy się na tym, co dotyczy zwykłych ludzi, którzy mogą być zainteresowani kwestiami bezpieczeństwa własnego, jak się przygotować na sytuacje kryzysowe, pierwsza pomoc, również różne interesujące pokazy. Będzie się można sporo dowiedzieć na temat broni. To jest temat, który się w tej chwili intensywnie rozwija w Polsce. Widać duży wzrost zainteresowania posiadaniem broni więc będzie można się dowiedzieć praktycznie, jak uzyskać zezwolenie, jak zdać egzaminy, jaka broń wybrać i jak w ogóle do tego podejść - mówił w "Expressie Biedrzyckiej" Juliusz Sabak z Portalu Obronnego.

Przed halą z kolei na odwiedzających czekać będzie specjalna ekspozycja.

- Mamy czołgi, różnego typu pojazdy, wozy strażackie, różne służby, nie tylko wojsko - wyliczał Juliusz Sabak.

To umożliwi bliskie zapoznanie się z nowoczesnym uzbrojeniem. Wśród prezentowanych maszyn znajdą się m.in. czołg M1A1 Abrams, armatohaubica K9 oraz transporter opancerzony Rosomak. Ponadto, swoje wyposażenie przedstawią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz operatorzy elitarnej jednostki specjalnej GROM. Będzie to okazja do zobaczenia sprzętu używanego w codziennej służbie oraz rozmów z żołnierzami na temat ich pracy i wymagań rekrutacyjnych.

Wśród interaktywnych elementów programu znajdzie się symulator dachowania, który pozwoli uczestnikom doświadczyć skutków przewrócenia pojazdu i uświadomić sobie kluczowe znaczenie prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa.

Prezentacje służb mundurowych

Poza ekspozycją wojskową, targi zaoferują przegląd pojazdów i wyposażenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Policja zaprezentuje swoje radiowozy, motocykle oraz opancerzony pojazd wykorzystywany przez jednostki kontrterrorystyczne. Straż Graniczna udostępni wozy obserwacyjne służące do ochrony granic. Państwowa Straż Pożarna przedstawi specjalistyczne samochody ratownicze i sprzęt gaśniczy, a Służba Ochrony Państwa – pojazd przeznaczony do transportu najważniejszych osób w państwie.

Program edukacyjny

Wydarzenie wzbogacają trzy sceny konferencyjne, oferujące prelekcje i dyskusje na tematy związane z bezpieczeństwem, obronnością oraz strzelectwem. Uczestnicy będą mogli zgłębić zagadnienia dotyczące służby w wojsku, policji i Wojskach Specjalnych, poznając procesy rekrutacji, szkolenia oraz codzienne obowiązki. Zaplanowano również sesje poświęcone bezpieczeństwu lokalnych społeczności oraz strzelectwu sportowemu i obronnemu. Swoje możliwości zaprezentuje także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej. Na ich stoisku będzie można zobaczyć specjalistyczne kombinezony ochronne, urządzenia pomiarowe oraz sprzęt używany w akcjach z substancjami niebezpiecznymi, w tym robota i drona wspierające działania ratownicze.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądają Targi Obronne w Warszawie:

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