Kobiety w mundurze, technologii i kosmosie. Konferencja o ich kluczowej roli dla bezpieczeństwa Polski

2025-10-17

24 października 2025 roku w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbędzie się druga edycja ogólnopolskiej konferencji „Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa – wyzwania i perspektywy”. Wydarzenie, organizowane przez Fundację GROM. Siła i Honor, zgromadzi liderki, ekspertki oraz przedstawicielki administracji publicznej, nauki, przemysłu obronnego, wojska i służb mundurowych, aby dyskutować o kluczowej roli kobiet w kształtowaniu bezpieczeństwa Polski, zarówno w strukturach mundurowych, jak i w sektorach technologicznych, gospodarczych, biznesowych i instytucjonalnych. Konferencja ma na celu podkreślenie rosnącego znaczenia kobiet w obszarze bezpieczeństwa państwa, które dziś wykracza daleko poza tradycyjne rozumienie sił zbrojnych, obejmując także przemysł zbrojeniowy, energetyczny, kosmiczny i naukowy.

Kobiety w służbie bezpieczeństwa

Autor: Fundacja GROM. Siła i Honor/ Materiały prasowe

Współczesne bezpieczeństwo państwa to złożony system, w którym kobiety odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę. Jak podkreśla Agnieszka Petelicka, prezes Fundacji GROM. Siła i Honor,

„Bezpieczeństwo ma wiele twarzy, coraz częściej kobiece. Kobiety od lat współtworzą system bezpieczeństwa państwa od kobiet dowódców po analityczki i inżynierki projektujące najnowocześniejsze technologie obronne. Ta konferencja to przestrzeń uznania i inspiracji. Bo bez kobiet nie ma nowoczesnego, silnego i bezpiecznego państwa.”

To stwierdzenie idealnie oddaje ducha konferencji, która ma na celu nie tylko uznanie dotychczasowych osiągnięć, ale także inspirowanie do dalszego rozwoju i budowania silniejszej pozycji kobiet w kluczowych sektorach.

Wydarzenie zyskało silne wsparcie ze strony najwyższych przedstawicieli administracji państwowej i służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości i prelegentów znajdują się takie osobistości jak Władysław Kosiniak-Kamysz, Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz dr Agnieszka Kłopotek, posłanka na Sejm RP. Wystąpienie specjalne poświęcone roli kobiet w strukturach bezpieczeństwa publicznego wygłosi nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny, Komendant-Rektor Akademii Policyjnej w Szczytnie.

Program konferencji został podzielony na cztery panele tematyczne, których wspólnym celem jest podkreślenie wpływu kobiet i ich roli liderek w różnych obszarach bezpieczeństwa. Obejmują one tematykę od dowodzenia, przez kreowanie i zarządzanie innowacjami technologicznymi, po przywództwo strategiczne.

Panele tematyczne: Od munduru po innowacje technologiczne

Konferencja zaoferuje uczestnikom bogaty program, podzielony na cztery kluczowe panele, które szczegółowo omówią różnorodne aspekty zaangażowania kobiet w system bezpieczeństwa państwa:

Panel I: „Kobiety w mundurze – liderki bezpieczeństwa państwa”

  • Moderowany przez mjr dr Annę Grabowską-Siwiec, byłą funkcjonariuszkę kontrwywiadu ABW.
  • Uczestniczki: ppłk dr Katarzyna Rzadkowska (Centrum Weterana), ppłk Nina Kaczmarek (Rada ds. Wojskowej Służby Kobiet), ppłk lek. Magdalena Kozak (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej), por. Ewelina Mrowicka (8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej) oraz kmdr por. Aldona Grabowska (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych). Panel ten skupi się na doświadczeniach i wyzwaniach kobiet służących w siłach zbrojnych i służbach mundurowych, podkreślając ich rolę w dowodzeniu i operacjach.

Panel II: „Kobiety w przemyśle obronnym – motor innowacji i bezpieczeństwa”

  • Poprowadzony przez Sylwię Kuligowską, rzeczniczkę Cenzin (Grupa PGZ).
  • Uczestniczki: Magdalena Suplicka (WZL nr 2), Sylwia Bystrzyk (Dezamet), Małgorzata Miśkiewicz (Nitro-Chem) oraz Małgorzata Kobylarczyk z Grupy MBDA Polska. Ten panel poświęcony będzie roli kobiet w rozwoju technologii obronnych, innowacjach i zarządzaniu w przemyśle zbrojeniowym.

Panel III: „Doświadczenia i wyzwania kobiet w różnych obszarach systemu bezpieczeństwa”

  • Moderowany ponownie przez mjr dr Annę Grabowską-Siwiec.
  • Uczestniczki: dr Kornelia Oblińska (Orlen S.A.), dr Marta Wachowicz (Polska Agencja Kosmiczna), bryg. dr Barbara Szykuła-Piec (Akademia Pożarnicza) oraz kpt. SG Joanna Gutowska. Panel ten przedstawi szerokie spektrum zaangażowania kobiet w bezpieczeństwo, od sektora energetycznego, przez kosmiczny, po służby ratownicze.

Panel IV: „Przywództwo kobiet i samodoskonalenie – od odwagi do wpływu”

  • Moderowany przez dr Kornelię Oblińską.
  • Uczestniczki: Poseł dr Agnieszka Kłopotek, Renata Rycerz (NCBR), Edyta Wiwatowska (Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny) oraz Dorota Zawacka-Wakarecy (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej). Ostatni panel skoncentruje się na rozwoju przywództwa kobiet, budowaniu ich autorytetu i wpływu w strukturach decyzyjnych.
Wystawy i promocja dziedzictwa: Uczczenie historii kobiet w służbie

Tematyka konferencji wykracza daleko poza klasyczne rozumienie bezpieczeństwa, obejmując dowodzenie, projekty badawcze i przemysłowe o znaczeniu strategicznym, w tym w sektorze kosmicznym, energetycznym i obronnym. Wydarzeniu towarzyszyć będą dwie wystawy, które przypomną o długiej i bogatej tradycji kobiet w służbie Ojczyźnie:

  • „100 lat kobiet w Policji 1925–2025”
  • „Generał Elżbieta Zawacka – Cichociemna”

Dodatkowo, wydarzenie zamknie pokaz filmu „Wybrane na 100-lecie kobiet w Policji”, poświęconego kobietom, które przez dekady kształtowały etos służby i profesjonalizmu w polskich formacjach mundurowych.

Druga edycja konferencji „Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa” stanowi kontynuację wydarzenia, które odbyło się 26 maja 2025 r. w Tarnowie. Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat roli kobiet w systemie bezpieczeństwa narodowego, w służbach mundurowych, przemyśle obronnym oraz życiu publicznym. Wydarzenie wspiera budowanie pozycji kobiet jako liderek i specjalistek w sektorach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, tworzy przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielkami służb mundurowych, środowisk akademickich i eksperckich oraz promuje ideę współpracy i wzajemnego wsparcia.

Konferencja jest organizowana przez Fundację GROM. Siła i Honor, organizację pozarządową, która od lat współpracuje z resortem obrony narodowej w zakresie promocji tradycji i historii oręża polskiego, wspierania środowisk weteranów oraz edukacji obronnej młodzieży. Fundacja jest inicjatorem licznych inicjatyw patriotycznych, proobronnych i edukacyjnych, a także działa na rzecz wzmacniania roli kobiet w systemie bezpieczeństwa i strukturach przywódczych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Starosta Bydgoski.

Konferencja odbędzie się Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczego 24 października 2025 r., w godzinach 9:30 – 16:15. Wstęp na wydarzenie jest wolny. 

