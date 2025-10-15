EUDIS Defence Hackathon. Gdańsk łączy talenty, by chronić Europę

Czym jest EUDIS Defence Hackathon?

EUDIS Defence Hackathon 2025 to inicjatywa organizowana w ramach European Defence Innovation Scheme (EUDIS), wspierana przez Komisję Europejską i finansowana z Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF). Wydarzenie koncentruje się na rozwijaniu technologii podwójnego zastosowania, które mogą służyć zarówno celom cywilnym, jak i wojskowym. Wydarzenie gromadzi talenty z całej Europy od studentów po przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (SME) by w intensywnym formacie hackathonu rozwijać technologie dual-use, czyli cywilno-wojskowe. Organizatorami polskiej edycji są Blue Dot Solutions oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, a wydarzenie odbędzie się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Hackathon wspierają instytucje takie jak Ministerstwo Obrony Narodowej i Polski Fundusz Rozwoju.

Kiedy i gdzie się odbędzie?

Wydarzenie wystartuje w piątek, 17 października 2025, o godz. 9:00, i potrwa do niedzieli, 19 października, do godz. 18:00. Uczestnicy będą pracować non-stop w zespole, z przerwami na networking i sesje mentorskie. To jedna z ośmiu równoległych edycji w Europie (m.in. we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Rumunii, Czechach i Portugalii). Rejestracja jest otwarta dla osób powyżej 18. roku życia z UE, Norwegii i Ukrainy wystarczy zgłosić się na stronie eudis-hackathon.eu.

Wydarzenie odbędzie się w Gdańsku, w nowoczesnych przestrzeniach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który zapewnia odpowiednie warunki do pracy nad innowacyjnymi projektami. Trzydniowy format hackathonu umożliwi zespołom intensywną pracę nad prototypami i prezentację wyników przed jury składającym się z ekspertów z sektora obronnego i technologicznego.

Co będzie można zobaczyć?

Uczestnicy hackathonu zmierzą się z wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, technologiami satelitarnymi, dronami czy systemami zarządzania kryzysowego. Zespoły będą miały 48 godzin na stworzenie prototypów rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w obronności i bezpieczeństwie publicznym. Wydarzenie to także okazja do obserwacji współpracy międzysektorowej od startupów po duże instytucje. Publiczność będzie mogła śledzić prezentacje finałowe, podczas których zespoły pokażą swoje projekty. Dodatkowo zaplanowano panele dyskusyjne z ekspertami oraz wystawy technologii obronnych, prezentujące najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Tematyka edycji jesiennej 2025 to "Technologie dla Obrony i Bezpieczeństwa", z naciskiem na suwerenną aero-obronność. Uczestnicy, podzieleni na interdyscyplinarne zespoły (do 5 osób), będą rozwiązywać problemy pod okiem 60 mentorów – ekspertów z branży kosmicznej, wojskowej i technologicznej.

Uczestnicy będą mogli wybrać jedno z trzech strategicznych wyzwań:

Protection of space assets – opracowanie rozwiązań chroniących satelity i inne zasoby kosmiczne,

Space for defence – wykorzystanie technologii satelitarnych i danych do wsparcia działań obronnych i bezpieczeństwa w realnych scenariuszach,

Sovereign Aerospace – rozwój autonomicznych systemów powietrznych i technologii przeciwdziałania.

Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie z danymi satelitarnymi czy innymi technologiami – na miejscu będą dostępni mentorzy z różnych dziedzin, którzy pomogą rozwijać projekty. Hackathon to także okazja do zdobycia nowej wiedzy, poznania ciekawych osób z innych zespołów oraz nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm i instytucji partnerskich.

Rejestracja i więcej informacji można znaleźć tutaj

Nagrodą główną jest 10 000 euro dla zwycięskiego zespołu, plus dostęp do programów akceleracyjnych EUDIS, networking z inwestorami i możliwość wdrożenia prototypów w europejskich siłach zbrojnych. Wydarzenie promuje inkluzję: nie trzeba być generałem czy kosmonautą wystarczy pasja do kodowania, inżynierii czy AI.

Dlaczego warto?

EUDIS Defence Hackathon 2025 to nie tylko szansa na rozwój innowacyjnych technologii, ale także platforma networkingowa, umożliwiająca nawiązanie kontaktów między młodymi talentami, przedsiębiorcami a przedstawicielami sektora obronnego. Wydarzenie promuje współpracę międzynarodową i podkreśla znaczenie innowacji w budowaniu bezpiecznej przyszłości Europy.