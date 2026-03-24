Dzień Otwarty na WAT. Poznaj uczelnię od kuchni

Na placu apelowym oraz na wydziałach akademickich Wojskowej Akademii Technicznej przygotowano bogaty i zróżnicowany program wydarzeń. Odwiedzający będą mogli skorzystać ze stoisk promocyjnych, uczestniczyć w pokazach najnowszych technologii oraz podziwiać unikatowe symulatory. To także doskonała okazja do zwiedzania specjalistycznych laboratoriów i zapoznania się z prezentacją sprzętu techniki wojskowej. Szczegółowy plan wszystkich warsztatów, pokazów i prezentacji dostępny jest na stronie internetowej Akademii, co pozwoli każdemu zaplanować wizytę zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Studia wojskowe w WAT: Kariera i stabilność

Trwa intensywna rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Na rok akademicki 2026/2027 uczelnia planuje przyjąć aż 1280 kandydatów na oficerów na 13 kierunkach kształcenia. Wybór studiów wojskowych w WAT to gwarancja zdobycia solidnego wykształcenia politechnicznego oraz pewność zatrudnienia w Siłach Zbrojnych RP. Podchorążowie mogą liczyć na szereg benefitów, w tym bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie. Co więcej, każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie, które na pierwszym roku studiów wynosi 6500 zł i sukcesywnie wzrasta w kolejnych latach nauki. Limity miejsc w akademiach wojskowych są ustalane corocznie przez Ministra Obrony Narodowej, w zależności od aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Perspektywy dla absolwentów studiów cywilnych

Wojskowa Akademia Techniczna to nie tylko edukacja wojskowa. Uczelnia oferuje również szeroki wachlarz studiów cywilnych I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Absolwenci tych kierunków są wysoko cenieni na rynku pracy i znajdują zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych, w kraju oraz za granicą. Co istotne, znajdują się oni w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających absolwentów technicznych uczelni publicznych, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia i praktycznym przygotowaniu do zawodu.

Wojskowa Akademia Techniczna jest obecnie największą uczelnią wojskowo-cywilną w Polsce. Kształci około 10 tysięcy studentów, z czego blisko 3700 to studenci wojskowi. Uczelnia odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu zarówno przyszłych oficerów Wojska Polskiego, jak i wykwalifikowanych cywilnych kadr technicznych dla polskiej gospodarki, co podkreśla jej strategiczne znaczenie dla obronności i rozwoju kraju.

Na podstawie komunikatu prasowego WAT