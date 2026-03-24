Wizyta szefa BBN w PZL Mielec. "Trudna sytuacja zakładu"

Wizyta szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, któremu towarzyszył minister Mateusz Kotecki oraz wysocy rangą oficerowie, w tym gen. dyw. Adam Rzeczkowski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, nie była kurtuazyjnym spotkaniem. Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, głównym tematem rozmów z zarządem PZL Mielec i przedstawicielami strony związkowej była "bieżąca, trudna sytuacja zakładu", a także omówienie realizowanych projektów i planów na przyszłość.

— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | BBN (@BBN_PL) March 23, 2026

"Trudna sytuacja" – widmo anulowanych kontraktów

Choć oficjalny komunikat BBN jest bardzo lakoniczny, "trudna sytuacja" zakładu ma swoje konkretne źródło. W czerwcu 2025 roku Agencja Uzbrojenia unieważniła postępowanie na zakup 32 wielozadaniowych śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Lądowych. Decyzję tłumaczono koniecznością priorytetyzacji innych zadań modernizacyjnych polskiej armii.

Anulowanie tak dużego kontraktu było dużym ciosem dla zakładu i wywołało "głębokie oburzenie" związków zawodowych, które w liście otwartym do szefa MON domagały się wyjaśnień. Decyzja ta oznacza bowiem lukę produkcyjną i realne zagrożenie dla stabilności zatrudnienia, które w przeszłości było już redukowane po przegranych przetargach.

Podczas spotkania dyskutowano o "planach na najbliższe lata". Przyszłość zakładu rysuje się dwojako. Z jednej strony, wciąż istnieje perspektywa na nowe zamówienia dla polskiej armii. Anulowany przetarg na Black Hawki został określony jako "przesunięty w czasie", a nie definitywnie zakończony. Z drugiej strony, Mielec coraz mocniej integruje się z globalnymi projektami Lockheed Martin, stając się kluczowym dostawcą komponentów do myśliwców F-16

PZL Mielec – filar polskiej zbrojeniówki w amerykańskich rękach

Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu to marka z ogromnymi tradycjami, która od 2015 roku jest częścią globalnego giganta zbrojeniowego – Lockheed Martin. Zakład jest kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego, posiadając zdolności do produkcji maszyn kluczowych dla Sił Zbrojnych RP i służb mundurowych. To właśnie w Mielcu powstają:

Wielozadaniowe śmigłowce S-70i Black Hawk, które trafiły m.in. do Wojsk Specjalnych.

Samoloty transportowe M28 Bryza, wykorzystywane przez polskie lotnictwo.

Kluczowe komponenty struktury myśliwców F-16, w tym tylna i środkowa część kadłuba, które są następnie wysyłane na linię montażową w USA.

Dzięki przynależności do Lockheed Martin, PZL Mielec został włączony w globalny łańcuch dostaw, co zapewnia transfer technologii i dostęp do międzynarodowych rynków. Jednocześnie uzależnia to jego los od decyzji podejmowanych w centrali koncernu oraz od zamówień rządowych.