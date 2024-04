Niedawno informowaliśmy, że Grecja chce sprzedać wycofywane ze służby samoloty Mirage 2000-5, F-4E Phantom II i F-16 Block 30. Sprzęt ten jest zastępowany m.in. przez myśliwce Dassault Rafale, a w przyszłości również przez maszyny 5. generacji F-35A Lightning II. Ateny uzyskały zgodę na zakup 20 myśliwców tego typu z opcja na kolejnych 20.

Jak donoszą lokalne media, Ateny poważnie rozważają możliwość, relatywnie nowoczesne nadal samoloty F-16 zostały sprzedane „lub w inny sposób przekazane” na Ukrainę. Mogłoby to pozwolić na uzyskanie od USA lepszych warunków pozyskania samolotów F-35, które są obecnie jednym z priorytetów programu modernizacji sił zbrojnych greckiego ministra obrony. Tego typu rozwiązanie jest możliwe i z podobnych benefitów skorzystała np. Słowacja i Czechy, które za poradzieckie śmigłowce przekazane Ukrainie otrzymały fabrycznie nowe maszyny amerykańskie.

Warto zaznaczyć, że greckie F-16 potencjalnie mogą dać ukraińskiemu lotnictwu większe możliwości niż maszyny z Holandii czy Norwegii, gdyż reprezentują nieco nowszą generację. Jest to tak zwany Block 30, czyli jeden z wariantów F-16C/D, dodatkowo poddany modernizacji. Dotąd zaoferowane Ukrainie maszyny to F-16AM/BM, czyli zmodernizowane wersje starszego standardu Block 15.Dla porównania, najnowsze obecnie produkowane maszyny to F-16 Block 70, a polskie Jastrzębie reprezentują Block 52+.

Greckie F-16 Block 30 różnią się od nich m.in. mocniejszymi silnikami F100-PW-220, możliwością przenoszenia nowocześniejszego uzbrojeniu i zwiększoną pamięcią komputera pokładowego. Istotna różnica między tymi blokami polega na tym, że grecka wersja jest wyposażona w bardziej zaawansowany radar AN/APG-68 (wprowadzony od wersji Block 25, czyli pierwszej wersji F-16C) zamiast starszych AN/APG-66.

Dodatkowo greckie samoloty przeszły modernizacje Falcon-Up i MLU, dzięki czemu przedłużono im życie o 4000 godzin lotu. Są one również dostosowane do przenoszenia zasobników optoelektronicznych LANTIRN, pozwalających na używanie bomb naprowadzanych na odbity promień lasera. To znacznie podnosi ich skuteczność przeciw celom naziemnym.

Grecja dysponuje 34 samolotami jednomiejscowymi F-16C i sześcioma maszynami dwumiejscowymi F-16D w wariancie Block 30 Falcon-Up. Zostały one wyprodukowane w latach 1989-1990 i dostarczone jako następca myśliwców F-5E Freedom Fighter. Pierwszą modernizację przeszły w ostatnich latach poprzedniego stulecia, a więc niespełna dekadę po dostawie.