Jak bumerang wraca sprawa francuskich samolotów Mirage 2000, które Kijów na swojej liście potrzebnego uzbrojenia również zaznaczył. 25 lutego, prezydent Ukrainy powiedział, że Ukraina prowadzi z Francją rozmowy na temat myśliwców Mirage 2000 – jak donoszą francuskie media TF1 Info.

W wywiadzie dla francuskiej gazety Liberation generał broni Kyryło Budanow, szef wywiadu obrony Ukrainy 16 lutego mówił, że Ukraina oczekuje, że Francja dostarczy dla Kijowa samoloty. Zaznaczył, że ukraińscy piloci z łatwością potrafią opanować francuski wielozadaniowy samolot Mirage 2000. „Ukraińscy piloci należą dziś do najlepiej wykwalifikowanych na świecie, ponieważ mają prawdziwe doświadczenie bojowe. Z rosyjskimi myśliwcami czwartej generacji nikt nigdy nie mierzył się na niebie, z wyjątkiem ukraińskich pilotów. Dzięki temu nasi piloci będą mogli opanować tę technikę z łatwością” – wyjaśnił Kyryło Budanow. „ Mamy do czynienia z flotą [przyp. red. rosyjskiego lotnictwa] składającą się z 300 samolotów. Dlatego potrzebujemy pomocy i mam nadzieję, że Republika Francuska dostarczy nam te samoloty ” – podsumował szef wywiadu.

We wrześniu ubiegłego roku Wołodymyr Zelenski mówił o „ważnym porozumieniu” w sprawie szkolenia pilotów między Ukrainą a Francją. W styczniu bieżącego roku, francuska gazeta Lindependant informowała, że ukraińscy piloci mają zostać przeszkoleni we Francji do latania na F-16. Informacja ta została potwierdzona na ostatnim spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy, które zorganizował sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin III.

Według informacji francuskiej gazety, 120 Baza Sił Powietrznych w Cazaux w Gironde zorganizuje od lutego specjalny kurs szkoleniowy dla ukraińskich pilotów i ewentualnie mechaników. Według portalu Lignes de défense, w latach 2024-2025 będzie tam 25 pracowników. Piloci będą tam korzystać z samolotów Dassault/Dornier Alpha Jet na niektórych etapach szkolenia, które nie są już używane do szkolenia francuskich pilotów myśliwców, ale które siły powietrzne nadal przechowują.

W obecnej chwili nie wiadomo, o jaką wersję samolotów może chodzić, chociaż eksperci i media sugerują, że może chodzi o Mirage 2000D, ale mówi się także o Mirage 2000C zoptymalizowanych pod kątem obrony powietrznej. Obecnie Francuskie siły powietrzne modernizują, na kolejne kilka lat służby, 48 z 86 Mirage 2000D zbudowanych przez firmę Dassault, dodając nową amunicję, w tym rakiety MICA. A reszta modeli D odchodzi na emeryturę, w liczbie 20 sztuk. Teoretycznie możliwe jest, ich dalsze przekazanie na Ukrainę. Jak donosiły francuskie media w 2022 roku, kilka sztuk (mówi się o 13) Mirage 2000C odeszło z kolei na emeryturę we wspominanym roku. I jak się spekuluje, one właśnie mogłyby zostać przekazane Ukrainie. Jednak francuscy urzędnicy wyrazili obawę, że szkolenie ukraińskich pilotów na Mirage 2000 może zająć zbyt dużo czasu, aby coś zmienić w trwającej dwa lata wojnie. I że utrzymanie starzejących się samolotów będzie wyzwaniem dla ukraińskich sił powietrznych. W zeszłym roku minister obrony Francji wykluczył dostarczenie tych samolotów. Według „Le Monde” Francja argumentuje, że Ukrainie brakuje zdolności do obsługi francuskich modeli myśliwców i powinna priorytetowo potraktować ujednolicone podejście i skupione się na F-16, a nie rozpraszać zasoby na wiele typów samolotów.

W obecnej chwili poza dostarczeniem Ukrainie F-16 i co za tym idzie utworzonej kolacji państw z tymi samolotami, gotowość do przekazania samolotów Ukrainie wyraziła Szwecja, twierdzi, że jest gotowa rozważyć dostawę swoich myśliwców Gripen, ale wymaga to, pełnego członkostwa w NATO. Może to teraz ruszyć skoro już Węgry i Turcja wyraziły zgodę na wejście Szwecji do NATO.

W lipcu ubiegłego roku powstała koalicja skupiająca jedenaście krajów w tym Holandia, Belgia, Dania i Norwegia, której celem jest dostarczenie F-16 Ukrainie oraz przeszkolenie ukraińskich pilotów i mechaników na samolocie. Szacuje się, że Ukraina może otrzymać nawet 60 samolotów.