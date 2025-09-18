Władysław Kosiniak-Kamysz z wizytą w Kijowie. Kluczowe rozmowy o współpracy wojskowej

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, przybył do Kijowa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP. Celem wizyty jest podkreślenie polskiego zaangażowania we wsparcie Ukrainy, która od ponad dwóch lat zmaga się z rosyjską inwazją. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, rozmowy z Denysem Szmyhalem, szefem ukraińskiego ministerstwa obrony, koncentrują się na kilku kluczowych obszarach.

„Współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji” – to główne punkty agendy spotkań, które mają na celu wzmocnienie bilateralnych relacji obronnych i skoordynowanie działań w obliczu trwającego konfliktu.

#UKRAINA / Wicepremier W. @KosiniakKamysz przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m. in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście… pic.twitter.com/iDIG6Ogqei— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 18, 2025

Polsko-ukraińskie szkolenia: Nowe wyzwania w obronności

Jednym z istotnych tematów, które są obecnie omawiane, jest organizacja wspólnych szkoleń polskich i ukraińskich ekspertów wojskowych. Jak dowiedziała się PAP z źródeł zbliżonych do MON, szkolenia te mają dotyczyć przede wszystkim walki dronowej i zwalczania wrogich bezzałogowych statków powietrznych. Jest to odpowiedź na rosnące znaczenie dronów w nowoczesnych konfliktach zbrojnych.

Warto podkreślić, że planowane szkolenia, zgodnie z ustaleniami, „mają odbywać się w Polsce, a nie na terenie Ukrainy”, co zapewnia bezpieczeństwo uczestników i umożliwia swobodny przebieg ćwiczeń.

Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej: Incydent z dronami

Kwestia obrony przeciwlotniczej i zwalczania dronów nabiera szczególnego znaczenia w kontekście niedawnych wydarzeń. W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony podczas nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.