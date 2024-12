W Polsce zgłosiło się do poboru kilkudziesięciu Ukraińców. Tysiące poborowych woli życie w Polsce od groźby śmierci na froncie

Do informacji medialnych o dezercji wśród ukraińskich żołnierzy biorących udział w szkoleniach ustosunkował się minister obrony narodowej, wicepremier, Władysław Kosiniak-Kamysz. W jego opinii skala tych zdarzeń „jest niewielka, ale wraz ze zmęczeniem wojną narasta”. Przypomniał, że w Polsce przeszkolono ok. 26 tys. żołnierzy Sil Zbrojnych Ukrainy (SZU). To jedna trzecia wszystkich ukraińskich żołnierzy, którzy przeszli przez szkolenie wojskowe w państwach NATO.

