W nocy z 23 na 24 marca 2026 roku Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, wykorzystując drony, pociski balistyczne oraz manewrujące Ch-101 i Iskander-K.

Ukraińska obrona powietrzna, wspierana przez myśliwce F-16 i Mirage, osiągnęła 100% skuteczności w zwalczaniu wszystkich 18 pocisków Ch-101 i 5 pocisków Iskander-K.

Mimo sukcesu w przechwytywaniu pocisków manewrujących, ukraińska obrona miała trudności z pociskami balistycznymi i rekordową liczbą dronów użytych w ataku, co podkreśla potrzebę większej liczby systemów obrony powietrznej.

W nocy z poniedziałku na wtorek (23-24 marca) ukraińskie systemy wczesnego ostrzegania wykryły zmasowany atak powietrzny. Według danych Sił Powietrznych Ukrainy, Rosja użyła różnych środków napadu powietrznego, w tym dronów szturmowych, pocisków balistycznych i manewrujących. Atak był wymierzony w cele na terenie całej Ukrainy, m.in. w obwodach kijowskim, połtawskim, zaporoskim i charkowskim, a jego skala wymusiła postawienie w stan gotowości również sił powietrznych państw sojuszniczych, w tym Polski. Rosjanie wykorzystali mieszankę różnego typu uzbrojenia, w tym 948 dronów drony, 18 pocisków manewrujących Ch-101, 5 pocisków Iskander-K oraz 7 pocisków balistycznych.

F-16s & Mirages just sent a Message: 100% of Russian Cruise Missiles DestroyedOvernight, Russia launched a mass attack on Ukraine with 426 aerial weapons.The outcome?🔥 Every Kh-101 cruise missile shot down🔥 Every Iskander-K cruise missile shot downUkrainian Air Force… pic.twitter.com/O3VN4U9YSN— Army Media 🇺🇦 (@armyinformcomua) March 24, 2026

Stuprocentowa skuteczność przeciwko pociskom manewrującym

Najważniejszym punktem nocnych zmagań okazał się spektakularny sukces ukraińskiej obrony powietrznej w zwalczaniu pocisków manewrujących. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, każdy pocisk manewrujący Ch-101 (18 z 18) został zestrzelony tak samo każdy pocisk manewrujący Iskander-K (5 z 5) został zneutralizowany.

Pociski Ch-101, wystrzeliwane z bombowców strategicznych Tu-95MS, oraz Iskander-K, odpalane z wyrzutni lądowych, stanowią trzon rosyjskich uderzeń dalekiego zasięgu. Ich zdolność do lotu na niskim pułapie i omijania przeszkód terenowych czyni je trudnymi celami. Mimo to, tej nocy ukraińska obrona wykazała się stuprocentową skutecznością, co jest wyraźnym dowodem na jej rosnące zdolności.

Komponent powietrzny w akcji: Rola F-16 i Mirage

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ihnat, podkreślił, że za tym historycznym osiągnięciem stoi ścisła współpraca naziemnych systemów obrony powietrznej z komponentem lotniczym. W tej drugiej roli, jak stwierdził, "znakomicie" spisały się dostarczone przez Zachód myśliwce F-16 i Mirage. Od momentu ich wprowadzenia do służby w ukraińskich siłach powietrznych, samoloty te stały się kluczowym elementem przechwytywania rosyjskich zagrożeń.

„Nasze siły powietrzne radzą sobie obecnie dobrze ze zwalczaniem pocisków manewrujących, w szczególności przy pomocy samolotów F-16 i Mirage, które zapewniają nam wysoką, stuprocentową skuteczność przechwytywania pocisków manewrujących” — zauważył pułkownik Jurij Ihnat,

Ich zdolność do szybkiego reagowania, zaawansowane radary oraz możliwość przenoszenia nowoczesnego uzbrojenia powietrze-powietrze, pozwalają na skuteczne zwalczanie zarówno dronów, jak i pocisków manewrujących. Doświadczenia z poprzednich miesięcy, kiedy F-16 i Mirage brały udział w odpieraniu ataków, procentują teraz w postaci coraz wyższej skuteczności.

Wyzwania wciąż pozostają: Pociski balistyczne i drony

Mimo ogromnego sukcesu w zwalczaniu pocisków manewrujących, nocny atak pokazał również, że ukraińska tarcza powietrzna wciąż stoi przed poważnymi wyzwaniami. Część pocisków balistycznych, charakteryzujących się znacznie większą prędkością i inną trajektorią lotu, zdołała przedrzeć się przez obronę i uderzyć w cele, głównie w regionach przyfrontowych.

Do przechwytywania takich pocisków potrzebna jest większa liczba nowoczesnych systemów obrony powietrznej. Jurij Ignat zauważył, że ze względu na brak wystarczającej liczby systemów Patriot, wyniki przechwytywania rakiet balistycznych na liniach frontu są rozczarowujące.

Ponadto, Siły Powietrzne Ukrainy informowały, że Rosja w ciągu doby wykorzystała do ataku na Ukrainę rekordową liczbę 948 dronów.

„We wtorek 24 marca Rosja prowadzi jeden z najbardziej masowych ataków na Ukrainę przy użyciu dronów bojowych. W ciągu dnia nadleciało bowiem ponad 550 dronów bojowych wroga. Biorąc pod uwagę atak nocny (...) wróg użył prawie tysiąca dronów bojowych typu Shahed, Gerber oraz innych typów” - przekazało ukraińskie lotnictwo w komunikatorze Telegram.

Według wstępnych danych we wtorek w ciągu dnia Rosja zaatakowała Ukrainę 556 dronami. Do godz. 19 czasu ukraińskiego (godz. 18 w Polsce) udało się zestrzelić 541 z nich. Do tego czasu w ciągu poprzednich 24 godzin odnotowano ataki 948 bezzałogowców. Nalot za dnia obejmował szerszy obszar niż ataki w nocy z poniedziałku na wtorek. Duża liczba dronów przyleciała z północy, z obwodów czernihowskiego i sumskiego. Zaatakowano też obwody: połtawski, kijowski, mikołajowski, winnicki oraz zachód kraju, od miasta Chmielnicki do Lwowa.