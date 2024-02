Ukraina z unijnym pakietem pomocy. To 50 mld euro w ramach budżetu UE

"Mamy porozumienie. (...) Wszystkich 27 przywódców zgodziło się na dodatkowy pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro w ramach budżetu UE. Zapewnia to stałe, długoterminowe i przewidywalne finansowanie Ukrainy. UE przejmuje przywództwo i odpowiedzialność za wsparcie dla Ukrainy. Wiemy, o co toczy się gra" - napisał Michel.

Powiązany z propozycją projekt rewizji budżetu UE na lata 2021-2027 zakłada też m.in. zwiększenie środków na migrację i zarządzanie granicami o 2 mld euro, na politykę sąsiedztwa - o 7,6 mld euro, a na Europejski Fundusz Obronny - o 1,5 mld euro.

Raport - Wojciech Konończuk - Ukraina przegrywa wojne?

Jak napisała agencja Reuters, porozumienie unijnych przywódców w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro do 2027 r. przewiduje coroczną dyskusję na ten temat i możliwość przeglądu za dwa lata, "jeśli będzie taka potrzeba" - powołując się na anonimowych dyplomatów unijnych.

W grudniu, pomimo otwarcia rozmów akcesyjnych UE z Ukrainą, premier Węgier Viktor Orban zawetował przekazanie jej przez Unię 50 mld euro pomocy, jak również rewizję budżetu UE na lata 2021-2027. Dlatego przewodniczący Rady Europejskiej zdecydował o zwołaniu na 1 lutego specjalnego szczytu UE w Brukseli, licząc, że uda się porozumieć z Orbanem.

Równolegle w UE trwały prace nad alternatywnym rozwiązaniem, w którym to 26 państw uzgadnia pomoc dla Ukrainy bez udziału Węgier.

Prezydent Ukrainy dziękuje

Kontynuacja wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla Ukrainy wzmocni naszą stabilność finansową i jest nie mniej istotne od pomocy wojskowej; bardzo ważne, że pakiet pomocowy został uchwalony przez wszystkich przywódców unijnych – oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Jestem wdzięczny (szefowi Rady Europejskiej) Charlesowi Michelowi i przywódcom państw UE za utworzenie instrumentu finansowego dla Ukrainy, Ukraine Facility, w wysokości 50 mld euro na lata 2024-2027" - napisał prezydent na platformie X.

Zełenski ocenił, że akceptacja programu przez wszystkich przywódców po raz kolejny udowodniło "ogromną jedność" państw UE.

"Kontynuacja wsparcia finansowego UE dla Ukrainy wzmocni naszą długookresową stabilność gospodarczą i finansową, co jest nie mniej istotne od pomocy wojskowej i nacisków sankcyjnych na Rosję" – podkreślił prezydent.

Europejskim przywódcom podziękował również premier Ukrainy Denys Szmyhal, który ocenił, że decyzja w sprawie Ukraine Facility pokazała jedność UE z narodem ukraińskim w jego wojnie obronnej przed agresją Rosji.

"Każdy wasz głos stanowi znaczący wkład w nasze wspólne zwycięstwo. Jego gwarancją jest pakiet 50 miliardów euro do końca 2027 roku" - zaznaczył Szmyhal.

Bezpieczeństwo Ukrainy jest bezpieczeństwem Europy

Wsparcie dla Ukrainy ostatecznie dotyczy także naszego własnego, europejskiego bezpieczeństwa – powiedziała przewodnicząca PE Roberta Metsola na odbywającym się w czwartek nadzwyczajnym szczycie UE. "Jesteśmy to winni narodowi ukraińskiemu. Jesteśmy to także winni Europejczykom" - zaznaczyła.

"Z radością przyjmuję porozumienie, które właśnie osiągnęliśmy w sprawie Ukrainy. Dzisiaj zrobiliśmy istotny krok w zapewnieniu Ukrainie przewidywalnego średnioterminowego wsparcia finansowego. Wsparcie, które będzie stanowić podstawę jej odbudowy i reform. Wsparcie, które pomoże krajowi na drodze do członkostwa w UE. Wsparcie, dzięki któremu będą mogli przetrwać" - powiedziała Metsola.

Dodała, że to wsparcie ostatecznie dotyczy także naszego własnego, europejskiego bezpieczeństwa. "To właśnie jest dziś stawką. Prawie dwa lata temu zobowiązaliśmy się do zapewnienia Ukrainie silnego wsparcia politycznego, humanitarnego, gospodarczego, dyplomatycznego, wojskowego i finansowego tak długo, jak będzie to konieczne" - zaznaczyła.

Przewodnicząca PE podkreśliła, że ma nadzieję, iż w przyszłości wkrótce zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie funduszu pomocy wojskowej dla Ukrainy. "Musimy zapewnić trwałe i przewidywalne finansowanie z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, aby zaspokoić potrzeby wojskowe Ukrainy" - dodała.

"Porozumienie w sprawie nowego instrumentu finansowego na rzecz Ukrainy o wartości 50 miliardów dolarów, nad którym Parlament Europejski głosował w październiku ubiegłego roku, było pilne, podobnie jak potrzeba uzgodnienia rewizji naszego długoterminowego budżetu. Jesteśmy to winni narodowi Ukrainy i jesteśmy to winni narodowi Europy" - podsumowała.

PM/PAP