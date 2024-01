UE na tropie pomocy dla Ukrainy. Sprawdzi ile broni przekazały poszczególne państwa

Unia Europejska przeprowadza audyt tego, ile broni poszczególne państwa członkowskie dostarczyły Ukrainie od czasu inwazji Rosji na ten kraj, co jest reakcją na zarzuty, że niektóre z nich nie wysłały tyle, ile mogły - podał we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times".

i Autor: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Wojna na Ukrainie