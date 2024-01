Tajne dane o rosyjskich dronach w rękach Ukrainy. To poważny cios dla Rosjan

Dane które zdobył ukraiński wywiad pochodzą z niejawnych zasobów spółki Specjalne Centrum Technologiczne (ros. «Cпециальный Технологический Центр» - СТЦ/STC). Jej flagowym produktem są stosowane szeroko przez rosyjskie siły zbrojne bezzałogowce Orlan-10 i Orlan-30, ale STC od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem oprogramowania i sprzętu wojskowego oraz lotniczego i kosmicznego. Główne obszary działalności, oczywiście oprócz systemów bezzałogowych, to telekomunikacja, łączność wojskowa, łączność satelitarna, kryptogrania i bezpieczeństwo komunkacji, sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo informacji. W tym ostatnim zakresie rosyjska firma zawaliła szczególnie.

Jak informuje ukraiński wywiad wojskowy, udało się pozyskać z tej kluczowej rosyjskiej firmy ponad 100 GB niejawnych danych, w tym 194 zarchiwizowane rysunki i specyfikacje techniczne, patenty i pakiety oprogramowania. Dotyczą one zarówno obecnie używanego sprzętu, jak też dopiero rozwijanych i wdrażanych projektów.

Z pewnością jest to poważny cios przede wszystkim dla firmy Specjalne Centrum Technologiczne z Petersburga, która z pewnością utraciła nie tylko sporo wiarygodności, ale też będzie musiała poprawić… zarówno zabezpieczenia jak i projekty, oprogramowanie itp. O ile nie uda się ustalić Rosjanom, które pliki wpadły w ręce Ukraińców, będą musieli przyjąć, że wszystkie zabezpieczenia i oprogramowanie są znane przeciwnikowi.

Jest to o tyle problematyczne, że Rosyjska armia szeroko stosuje na wojnie ukraińskiej sprzet produkcji STC. W szczególności flogowy produkt tej firmy, czyli bezzałogowce rozpoznawcze Orlan-10 i Orlan-30. Są to jedne z najpowszechniej stosowanych na froncie maszyn, używanych m.in. do wyszukiwania celów i naprowadzani amunicji krążącej Lancet.

Pod względem możliwości i zastosowania, Orlan-30 jest odpowiednikiem polskich maszyn FlyEye, Służy do rozpoznania, naprowadzania artylerii i wielu innych zadań. W odróżnieniu od FlyEye jest napędzany silnikiem spalinowym, co powoduje, że jest znacznie łatwiejszy do wykrycia i zestrzelenia. Maszyna ma skrzydła o rozpiętości 3,8 m, klasyczny układ z silnikiem z przodu, napędzającym dwułopatowe śmigło. Masa startowa to zależnie od wersji 30-40 kg. Maszyna osiąga prędkość do 170 km/h i może pozostawać w powietrzu do 8 godzin, jak podaje producent. Start odbywa się z wyrzutni a lądowanie z wykorzystaniem spadochronu. Wyposażenie bsl typu Orlan stanowi głowica optoelektroniczna, ale maszyny występują też w innych wersjach, przeznaczonych np. do walki radioelektronicznej, zakłócania czy wykrywania emisji radiowych. Orlan-10 jest nieco mniejszy i jego możliwości również są nieco bardziej ograniczone.