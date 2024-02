Siły Zbrojne Ukrainy utraciły Awdijiwkę. Nie było już sensu dłużej bronić tego miasta

„Ukraińscy wojskowi wyszli z Awdijiwki. Zgodnie z rozkazem wyszliśmy z Awdijiwki na wcześniej przygotowane pozycje”– poinformował w nocy z piątku na sobotę (16/17 lutego) na Telegramie dowódca zgrupowania Tauryda gen. Ołeksandr Tarnawski. Awdijiwka to miasto w obwodzie donieckim, przed wojna mające ok. 30 tys. mieszkańców. Dziś jest kompletnie zniszczone. Ukraińcy walczyli o nie, gdyż miasto uznawane jest za bramę do Doniecka, zajętego w 2014 r. przez prorosyjskich separatystów.

i Autor: Instagram/ibkos