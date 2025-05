Rozmowy w Stambule. Ukraina i Rosja rozmawiają o wymianie jeńców i zawieszeniu broni

Spis treści

Wymiana jeńców i spotkanie liderów. Umierow o celach rozmów w Stambule

"Celem naszych rozmów było omówienie wstrzymania ognia, wymiana jeńców i również potencjalnie przygotowujemy spotkanie na poziomie liderów krajów" - powiedział Umierow, który stał na czele ukraińskiej delegacji na rozmowy w Stambule.

Miedinski zadowolony z rozmów. Wymiana jeńców "w najbliższych dniach"?

Szef rosyjskiej delegacji Władimir Miedinski oświadczył po rozmowach, że jest zadowolony z ich wyniku i potwierdził plan przeprowadzenia "w najbliższych dniach" wymiany jeńców w wymiarze 1000 na 1000 osób - podał Reuters. Byłaby to jedna z największych wymian jeńców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Kijów chce rozmów na poziomie prezydentów. Koncepcja zawieszenia broni

Miedinski przekazał, że Kijów wystąpił o rozmowy na poziomie prezydentów państw. Strona rosyjska zapowiedziała też kontynuację negocjacji i potwierdził, że piątkowe rozmowy już się zakończyły. Zapowiedział, że każda ze stron ma przedstawić szczegóły swojej koncepcji na temat przyszłego zawieszenia broni.

"Zgodziliśmy się, że każda strona zaprezentuje swoją koncepcję potencjalnego przyszłego zawieszenia broni i przedstawi ją w szczegółach. Po zaprezentowaniu takiej koncepcji według nas stosowne byłoby - co też uzgodniliśmy - kontynuowanie naszych negocjacji" - powiedział Miedinski.

Pierwsze od trzech lat bezpośrednie rozmowy. Żądania Rosji "nierealistyczne"?

Były to pierwsze bezpośrednie rozmowy przedstawicieli władz Rosji i Ukrainy od trzech lat. Przewodniczył im szef MSZ Turcji Hakan Fidan.

Źródło w ukraińskiej dyplomacji, cytowane przez agencję Reutera, przekazało, że żądania przedstawione w piątek przez rosyjską delegację stronie ukraińskiej były nierealistyczne i wykraczały poza wszystko to, co omawiano do tej pory. Źródło podało, że rosyjska delegacja domagała się, aby Ukraina wycofała swoje siły zbrojne z części własnego terytorium, aby doprowadzić do zawieszenia broni.