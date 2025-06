Rosyjski Su-35 zestrzelony nad Rosją? Ukraińcy chwalą się sukcesem

"Dziś rano, 7 czerwca 2025 r., w wyniku przeprowadzonej z sukcesem operacji Sił Powietrznych (Ukrainy), na kierunku kurskim zestrzelony został rosyjski myśliwiec Su-35" – ogłosiły Siły Powietrzne Ukrainy w komunikacie zamieszczonym na portalach społecznościowych.

Kolejny cios dla rosyjskiego lotnictwa wojskowego

Zestrzelenie rosyjskiego Su-35 nad obwodem kurskim to kolejny sukces ukraińskich sił zbrojnych, który osłabia możliwości rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Zwłaszcza że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, iż od wybuchu wojny udało się łącznie zniszczyć 414 rosyjskich samolotów. Jest też kolejnym dowodem – tak jak i ostatnia operacja "Pajęczyna" - na to, że Ukraińcy coraz lepiej radzą sobie z atakami przeprowadzanymi na terytorium Rosji. Poniżej można obejrzeć nagranie z drona, które według ukraińskiej armii przedstawia palące się szczątki myśliwca Su-35:

Russian Forces are now visually confirmed to have lost a Su-35 fighter jet in the Kursk today, potentially shot down by an F-16 or using a Patriot SystemThis is the 8th confirmed destruction of a Su-35 by Ukraine 🇺🇦 in the war pic.twitter.com/vDmXWg5Dyo— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) June 7, 2025

Jak donoszą ukraińskie media, zanim rosyjski samolot został trafiony, znajdował się około 15 kilometrów od granicy z Ukrainą, w okolicach miejscowości Tiotkino, gdzie wspierał siły lądowe Rosji. Na razie nie ma oficjalnych doniesień na temat tego, co stoi za jego zniszczeniem. Nieoficjalnie pojawiają się jednak różne teorie. Śmielsze z nich mówią nawet o wykorzystaniu myśliwców F-16. Inne odnoszą się do użycia systemów rakietowych typu NASAMS rozlokowanych w pobliżu granicy, a także jednej z wersji pocisku AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile)

AIM-120 AMRAAM w Ukrainie

Warto przypomnieć, że Ukraina od 2022 roku oficjalnie posiada amerykańskie rakiety powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM, przekazane przez Stany Zjednoczone w ramach pakietów pomocy wojskowej. Pierwsze informacje o dostawach tej broni pojawiły się w połowie 2022 roku, kiedy Pentagon potwierdził, że część pocisków zostanie wykorzystana w naziemnych systemach obrony powietrznej NASAMS, które USA również dostarczyły Ukrainie. Wraz z rozwojem współpracy wojskowej i rozpoczęciem szkoleń ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, Waszyngton zaczął przekazywać kolejne wersje AIM-120 z myślą o ich operacyjnym użyciu przez Siły Powietrzne Ukrainy. Obecnie wiadomo, że Ukraina otrzymała wersje AIM-120C-5, AIM-120C-7 oraz najnowsze AIM-120C-8, czyli odmiany kompatybilne z F-16 i zdolne do zwalczania nowoczesnych celów powietrznych na dużych odległościach.

AIM-120 to rakieta aktywna radarowo, co oznacza, że po odpaleniu samodzielnie naprowadza się na cel bez konieczności dalszego śledzenia go przez samolot-nosiciel. Dzięki temu pilot może wystrzelić pocisk i natychmiast wykonać manewr oderwania się od przeciwnika. W zależności od wersji AIM-120 dysponuje zasięgiem od około 75 km w starszych wariantach (jak AIM-120B) do ponad 160 km w wersjach AIM-120C-8 i AIM-120D.

Co ciekawe, Ukraina, jako pierwszy kraj niebędący członkiem NATO, otrzymała dostęp do tej klasy uzbrojenia, co świadczy o skali zaufania ze strony Stanów Zjednoczonych i zachodnich partnerów. Trzeba też podkreślić, że jest to broń, która daje elastyczne możliwości wykorzystania zarówno w działaniach defensywnych, jak i ofensywnych. Daje też Ukraińcom szansę reagowania szczególnie na zagrożenia w postaci rosyjskich Su-35S, MiG-31 czy bombowców Tu-22M3 wykonujących ataki z dużego dystansu.