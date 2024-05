Rosyjski dezerter zatrzymany na granicy z Białorusią. Walczył na Ukrainie

Rosyjski żołnierz, który walczył na Ukrainie, został zatrzymany na Podlaskim odcinku granicy z Białorusią. Przekroczył on granicę nielegalnie, korzystając ze szlaku, wykorzystywanego przez uchodźców. Straż Graniczna nie ujawniła czy sforsował on barierę na granicy, czy dostał się do Polski przez którąś z rzek granicznych.

i Autor: Straż Graniczna