Rosja atakuje ukraińskie miasta irańskimi BSP, a Ukraina nie pozostaje jej dłużna

„26 listopada około godziny 09:30 czasu moskiewskiego (06:30 GMT) uniemożliwiono reżimowi kijowskiemu dokonanie ataku terrorystycznego przy użyciu stałopłatów typu UAV na obiekty na terytorium Federacji Rosyjskiej. Siły obrony powietrznej zniszczyły cztery ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne nad terytorium obwodów briańskiego, smoleńskiego i tułskiego” – podało (26 listopada) Ministerstwo Obrony. SZU zaatakowało dronami cele także w obwodach: briańskim, moskiewskim, kałuskim i smoleńskim.

Rosja atakuje Ukrainę nie tylko dronami. Ukraińska agencja Interfax cytuje komunikat (z 25 listopada) telegramowy szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Chersoniu: „W ciągu ostatnich 24 godzin wróg przeprowadził 100 ataków, wystrzeliwując 520 pocisków z moździerzy, artylerii, Gradów, czołgów, UAV i samolotów. Jedna osoba zginęła, kolejne trzy zostały ranne”. W sam Cherosoń, według źródła agencji, Rosjanie wystrzelili 18 pocisków.

W nocy 26 listopada SZU zniszczyły osiem z dziewięciu wystrzelonych przez Rosję dronów. Rosjanie atakują ukraińskie cele irańskimi dronami Szahid. Sztab Generalny SZU w codziennym komunikacie o stratach agresora podkreślił, że do 26 listopada, od początku wojny, zestrzelono – 5901 „bezzałogowych statków powietrznych poziomu operacyjno-taktycznego”.

W weekendowych atakach Rosja użyć miała tzw. czarne drony. Są to BSP o niskim stopniu wykrywalności przez radary. Można je określić z grubsza, jako drony stealth. ISW (Instytut Studiów nad Wojną) w komunikacie wskazuje, że może chodzić o BSP Shaehed/Szahid/238. Iran zaprezentował te maszyny niedawno, bo 19 listopada. To modyfikacja, najczęściej używanych przez Rosję, Szahidów-137. W opinii amerykańskiego think tanku nie ma pewności, czy armia rosyjska do ostatnich ataków, w tym i na Kijów, użyła BNSP typu 238. Określenie „czarne drony” wzięło się z koloru specjalnej farby pochłaniającej/rozpraszającej fale świetlne i radiowe (z radarów).

Wieczorny Express - gen. Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W kwestii ataków dronowych...Ukraińcy nadal powstrzymują się od ataków na Most Krymski. Jak długo? Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wasyl Maliuk, cytowany przez Interfax, obwieścił: „Zniszczyliśmy mit o niezwyciężoności Rosji. To jest fałszywy kraj. Most jest skazany na zagładę. Przed nami wiele niespodzianek, i to nie tylko związanych z Mostem Krymskim”.

Zarówno Rosja, jak i Ukraina dysponują systemami antydronowymi. Zdaniem zachodnich ekspertów Moskwa mają obecnie lepsze, od ukraińskich, narzędzia wojny elektronicznej. Ukraińcy jakiś czas temu oznajmili (nie wiadomo, ile jest w tym prawdy – wojna informacyjna jest częścią wojny kinetycznej), że pracują na takim systemem antydronowym, który może przykryć całą Ukrainę...