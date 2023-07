Rakietami w Odessę, zniszczony największy sobór. Putin obwieścił fiasko ukraińskiej kontrofensywy

Dowództwo Operacyjne „Południe” Sił Zbrojnych Ukrainy podało, że w Odessę SZ FR wystrzeliło:

• 5 pocisków manewrujących P-800 Oniks z przybrzeżnego systemu rakietowego Bastion (z Krymu);

• 3 pociski manewrujące Ch-22 Burija odpalane z powietrza, wystrzelone z samolotu Tu-22M3 (z nad Morza Czarnego);

• 4 pociski manewrujące 3M54 Kalibr wystrzeliwane z morza, prawdopodobnie z okrętu podwodnego (z Morza Czarnego);

• 5 lądowych pocisków manewrujących Iskander-K (z Krymu);

• 2 pociski balistyczne Iskander-M (z Krym).

Ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły: 4 rakiety Kalibr i 5 Iskanderów-K. „W nocy z 22 na 23 lipca wojska rosyjskie przeprowadziły kolejny masowy atak na terytorium Odessy i regionu. Od godziny 4:00 nad ranem ustalono, że w wyniku wrogiego ostrzału Odessy zginęła 1 osoba, a 22 - rannych, w tym - 4 dzieci” – podała w komunikacie odeska policja.

Jedna z rakiet trafiła w Sobór Przemienienia Pańskiego, w centralny ołtarz. W świątyni wybuchł pożar. Świątynia jest w części zniszczona. To największa cerkiew (dla 9 tys. wiernych) w Odessie z końca XVIII w. Już raz Moskwa ją zburzyła, w 1936 r. Sobór odbudowano w latach 1997-2005. Znów przyjdzie ją podnosić z ruin. P

o nocnym ataku prezydent Ukrainy napisał na Facebooku m.in.: „Rakiety przeciwko spokojnym miastom, przeciwko budynkom mieszkalnym, katedra... Rosyjskie zło nie może być usprawiedliwienia. Jak zawsze to zło przegra. I na pewno będzie odwet na rosyjskich terrorystach za Odessę. Poczują ten odwet…”. Na razie wojnę odczuwają bezpośrednio mieszkańcy Odessy. Jest mało prawdopodobne, by Moskwa odpuściła sobie ataki na to miasto. Są one związane z nieprzedłużeniem przez FR tzw. umowy zbożowej (dotyczącej eksportu ukraińskiego zboża z trzech portów UA, w tym Odessy).

Tymczasem głównodowodzący, prezydent FR Władimir Putin wyjaśnił (podały rosyjskie media), swojemu sojusznikowi, prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszenkce, że ofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy poniosła… fiasko. Sami Ukraińcy nie kryją, że przebiega ona wolniej niż zakładano (z uwagi na rosyjskie linie obronne i zaminowane przedpola). Łukaszenka w rozmowie (panowie spotkali się w pod Petersburgiem) z Putinem stwierdził, że „nie ma kontrofensywy”, a głównodowodzący poprawił go, mówiąc: „jest, ale im się nie powiodło”. Sztab Generalny SZU obwieścił, że od 4 czerwca odbito ok. 200 km kw. okupowanego terytorium. Sztab Generalny SZ FR nic nie komunikował o tym, by tyle samo terenu zajęła rosyjska armia.