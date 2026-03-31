Na Ukrainie ruszył eksperymentalny program integrujący prywatne firmy z systemem obrony powietrznej, mający na celu stworzenie wielopoziomowego systemu ochrony nieba.

Pierwsze prywatne jednostki obrony powietrznej już zestrzeliły rosyjskie drony, a kolejne 13 przedsiębiorstw tworzy własne grupy.

Prywatne jednostki ściśle współpracują z wojskiem, a od marca 2026 firmy będą mogły samodzielnie nabywać systemy obrony powietrznej.

Jakie są długoterminowe cele tego innowacyjnego podejścia do obrony powietrznej?

Prywatne grupy obrony powietrznej w Ukrainie już działają

Pierwsze prywatne grupy obrony powietrznej w Ukrainie rozpoczęły działania bojowe. Jak poinformował minister obrony Mychajło Fedorow, jedna z firm uczestniczących w programie utworzyła własną jednostkę, która w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy już zestrzeliła kilka rosyjskich bezzałogowców. Chodzi o drony typu Shahed oraz Zala. To pierwszy realny efekt eksperymentalnego programu, który ma wprowadzić prywatne podmioty do systemu ochrony powietrznej kraju.

Trwają także prace nad tworzeniem kolejnych jednostek w 13 przedsiębiorstwach, które już uzyskały status upoważnionych podmiotów w Ministerstwie Obrony. Poszczególne grupy znajdują się na różnych etapach przygotowań: część już pełni zadania bojowe, inne przechodzą intensywne szkolenia, a pozostałe finalizują przygotowania i wkrótce włączą się do systemu.

Prywatne jednostki ściśle współpracują z wojskiem

Fedorow podkreśla, że prywatne jednostki obrony przeciwlotniczej nie działają autonomicznie. Są one w pełni zintegrowane z systemem dowodzenia Sił Powietrznych Ukrainy i uczestniczą w przechwytywaniu dronów oraz ochronieniu kluczowej infrastruktury, działając pod ścisłą koordynacją wojskową. Dzięki temu system może szybko zwiększać swoje zdolności obronne bez dodatkowego obciążania jednostek frontowych.

Stworzyliśmy model, w którym państwo, wojsko i biznes funkcjonują jako jeden system – napisał minister.

Otwarcie rynku obrony powietrznej na prywatne firmy

Projekt przewiduje również otwarcie rynku obrony powietrznej dla prywatnych przedsiębiorstw. Firmy mają możliwość tworzenia własnych jednostek dla ochrony własnej infrastruktury, otrzymując przy tym uzbrojenie i współpracując w ramach ogólnokrajowej architektury obronnej. Dzięki temu powstaje konkurencyjny rynek, który ma zwiększać innowacyjność i zdolności reagowania na zagrożenia powietrzne.

Dodatkowo, od marca 2026 roku przedsiębiorstwa mogą samodzielnie nabywać systemy obrony powietrznej i środki walki radioelektronicznej, co pozwala im uniezależnić się od państwowych zasobów. Minister Fedorow podkreślił, że popyt na takie rozwiązania wśród firm jest wysoki, a nowe regulacje umożliwiają szybkie wzmocnienie ochrony strategicznych obiektów w całym kraju.

Nowe rozwiązanie ma chronić teren całej Ukrainy

Celem całego programu jest stworzenie wielopoziomowej, rozproszonej struktury obrony powietrznej, która zapewni maksymalne pokrycie terytorium Ukrainy i szybkie reagowanie na zagrożenia z powietrza. Jak podkreśla Fedorow, władze chcą osiągnąć zdolność wykrywania wszystkich potencjalnych celów lotniczych w czasie rzeczywistym i przechwytywania przynajmniej 95% rakiet i dronów. W ramach reformy wprowadzono również system After Action Review do analizowania skuteczności działań obrony przeciwlotniczej oraz monitorowania pracy nowych jednostek w trybie rzeczywistym.

Dzięki temu szefowie regionów mogą śledzić efektywność systemu obrony powietrznej na swoich obszarach i szybko reagować na zagrożenia.

Bezpieczeństwo nieba jest jednym z priorytetów państwa, a współpraca między sektorem publicznym a prywatnym stanowi kluczowy element ochrony kraju przed rosyjskimi atakami powietrznymi - podkreśla Mychajło Fedorow.

Oprócz prywatnej, także obywatelska obrona przeciwlotnicza

Oprócz prywatnych jednostek obrony przeciwlotniczej, w Ukrainie pojawiły się także pierwsze obywatelskie grupy obrony powietrznej, działające w strategicznych miejscach, takich jak porty i obiekty ukraińskiej kolei. Do grup mogą wchodzić członkowie Dobrowolnych Formacji Terytorialnych, osoby niepodlegające mobilizacji oraz osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i certyfikatami do obsługi dronów.

Uczestnicy tych zespołów mogą wykrywać, śledzić i neutralizować powietrzne zagrożenia, korzystając przy tym z dostarczonego przez Siły Zbrojne Ukrainy sprzętu, amunicji i technologii, a także własnych pojazdów i wyposażenia. Grupy obywatelskie działają w pełnej koordynacji z Siłami Powietrznymi Ukrainy. Za udział w działaniach zespoły otrzymują również wsparcie finansowe z lokalnych budżetów – do 100 tys. hrywien miesięcznie, proporcjonalnie do czasu poświęconego na obronę powietrzną.