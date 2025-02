Północnokoreańskie wsparcie nie zatrzymuje się. Rosja otrzymała 200 sztuk artylerii dalekiego zasięgu

Reżim w Pjongjangu wysłał do Rosji "ok. 11 tys. żołnierzy, pociski rakietowe, 200 sztuk artylerii dalekiego zasięgu i znaczną ilość amunicji" – pisze agencja Yonhap, cytując niewymienionego z nazwiska urzędnika ministerstwa, który przemawiał podczas briefingu dla członków parlamentarnej komisji obrony.

W raporcie resortu obrony przedłożonym parlamentowi ostrzeżono, że Korea Północna może "nadal dostarczać broń, amunicję i inne wsparcie wojskowe Rosji". Z kolei Seul "uważnie monitoruje", czy Moskwa będzie "przekazywać zaawansowane technologie wojskowe Korei Północnej w zamian za to wsparcie".

Narodowa Służba Wywiadowcza w Seulu (NIS) oszacowała dotychczas, że spośród 11 tys. żołnierzy Korei Płn. skierowanych do walki w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji przeciwko siłom Ukrainy, ok. 300 zostało zabitych, a ok. 2700 odniosło obrażenia.

Portal Obronny: Homar-K test CTM-290 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

We wtorkowym raporcie południowokoreańskie ministerstwo obrony przypomniało także, że bieżący rok jest ostatnim w pięcioletnim planie opracowywania w Korei Płn. zaawansowanej broni, w tym okrętów podwodnych z napędem atomowym, satelitów szpiegowskich i międzykontynentalnych pocisków balistycznych na paliwo stałe. W związku z tym KRLD może "podwoić swoje wysiłki" w zakresie ich rozwoju. Jednocześnie zwrócono uwagę na możliwość otrzymania przez Pjongjang rosyjskiej technologii w zamian za wsparcie wojskowe.

W ubiegłym tygodniu japoński nadawa NHK informował, że Korea Północna zacznie w tym roku produkować na masową skalę drony opracowane we współpracy z Rosją.

Wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 r. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy było zmuszenie Rosjan do przerzucenia części sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy. Strona ukraińska i NIS potwierdziły, że żołnierze Korei Płn. nie brali udziału w walkach na tym froncie od połowy stycznia w związku ze znacznymi stratami. Ostatnio jednak mieli powrócić.

PAP