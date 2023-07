Największy atak na Lwów od wybuchu wojny w Ukrainie

To był największy atak rosyjski na Lwów od początku wojny w Ukrainie. Na skutek ataku zginęły cztery osoby, a ponad 30 zostało rannych. Uszkodzony został też sam blok, w który trafiła rosyjska rakieta, a w nim kilkadziesiąt mieszkań. Niestety, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w czwartek, 6 czerwca rano - z trzech do czterech. Początkowo mer Lwowa informował o trzech zabitych osobach. W kolejnym komunikacie Andrij Sadowy przekazał, że w efekcie nocnego ataku rakietowego na Lwów zginęły w sumie cztery osoby, a ofiar może być więcej. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowisko. "Na miejscu pracuje sztab operacyjny i służby ratownicze, ponieważ niewykluczone, że pod gruzami znajdują się jeszcze ludzie. Sytuacja jest niezwykle trudna" - napisał Sadowy w nocy.

Rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny we Lwowie. Zginęły cztery osoby

Pierwsze informacje o ataku Rosjan na Lwów pojawiły się w nocy z 5 na 6 czerwca. Przekazał je cytowany przez ukraińskie media Maksym Kozicki, szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. To on podał, że rosyjska rakieta uderzyła w nocy w blok mieszkalny we Lwowie. "Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Poszkodowanym udzielona została niezbędna pomoc. Są ofiary" - podał w swoim komunikacie nadanym w nocy. Wcześniej Kozicki informował również o rakietowym ataku na obiekt infrastruktury krytycznej we Lwowie. Ostatecznie wskutek nocnego ataku Rosjan na Lwów zginęły cztery osoby, ok. 60 mieszkań zostało uszkodzonych, a kilkadziesiąt samochodów zniszczonych. We Lwowie odnotowano również przerwy w dostawie prądu.

⚡️ Update: Death toll of Russian strike on Lviv rises to 4. As of 7:30 a.m. local time, four people are known to have been killed and nine injured in Russia's July 6 attack on Lviv, reported Interior Minister Ihor Klymenko on Telegram.📸: Ihor Klymenko/Telegram pic.twitter.com/dEc6LzH9YK— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 6, 2023

⚡ Today was the biggest attack on the civilian infrastructure of Lviv from the beginning of a full-scale invasion, city mayor Andrii Sadovyi says."There are dead and wounded. More than 50 homes have been destroyed. Rescuers continue to dismantle the rubble," he informs.👉… https://t.co/yQeob8bggP pic.twitter.com/oPLDSWReld— FLASH (@Flash_news_ua) July 6, 2023

Wołodymyr Zełenski: Z pewnością wróg otrzyma odpowiedź, odczuwalną

Dodajmy, że czwartek, 6 czerwca to 498. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na nocny atak zareagował Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Złożył kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedział, że Rosja otrzyma zdecydowaną odpowiedź na swoje bestialstwo. - Są skutki nocnego uderzenia rosyjskich terrorystów. Niestety są ranni i zabici. Wyrazy współczucia bliskim. Z pewnością wróg otrzyma odpowiedź. Odczuwalną - zapowiedział Wołodymyr Zełenski.

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023