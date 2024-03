Nie tylko kanclerz jest przeciwny przekazaniu pocisków Taurus. Większość społeczeństwa niemieckiego także

Niemieckie społeczeństwo i kanclerz jak ognia boją się eskalacji konfliktu na Ukrainie, mimo świadomości tego, że rosyjskie zagrożenie jest poważne. A Niemcy na poważnie boją się wojny i masowego napływu uchodźców z Ukrainy w razie niekorzystnego zakończenia wojny na Ukrainie.

Nowe badania przeprowadzone na zlecenie agencji DPA przez instytut badania opinii publicznej YouGov w pierwszych dniach marca pokazały dobitnie, że 58 proc. uczestników badania popiera sprzeciw kanclerza Olafa Scholza wobec planów dostarczenia zmagającej się z rosyjskim agresorem Ukrainie nowoczesnych systemów rakietowych o zasięgu do 500 km. Przy czym, 31 proc. z nich wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek dostaw niemieckiej broni na Ukrainę.

Możliwość rozmieszczenia na Ukrainie niemieckich rakiet zdolnych atakować cele na terytorium Federacji Rosyjskiej poparło tylko 28 proc. ankietowanych. Jak wynika z sondażu, 14 proc. Niemców nie miało zdania w kwestii militarnego wsparcia władz w Kijowie.

Jak zauważa agencja DPA, za odmową kanclerza Scholza dostarczenia Ukrainie nowoczesnej broni z niemieckich arsenałów kryje się obawa, że Niemcy mogą być wciągnięte w wojnę rosyjsko-ukraińską, jeśli pociski manewrujące Taurus zostaną wykorzystane przez Ukraińców do atakowania celów na terytorium Rosji.

Wojna z Rosją przestała być niewyobrażalna, ale bez paniki - mówi Robert Pszczel

Sondaż YouGov został przeprowadzony w dniach 1-5 marca tego roku. Uczestniczyło w nim ponad 2 tys. obywateli niemieckich posiadających pełnię praw wyborczych.

Badanie to także potwierdza inny sondaż z końca lutego na zlecenie RTL i n-tv. Według sondażu, aż 56 proc., obywateli Niemiec uważa decyzję kanclerz za słuszną i uważa, że ​​Niemcy nie powinny, dostarczać Ukrainie broni precyzyjnej w walce z agresywną wojną Rosji. Za dostawą opowiada się jednak 35 proc. ankietowanych. Poparcie dla decyzji Scholza widać także w komentarzach ankietowanych, którzy podkreślali, że Niemcy nie powinny zachęcać do dalszych napięć i eskalacji w regionie.

Te dwa sondaże są bardzo podobne to tego z sierpnia ubiegłego roku, wtedy też sondaż DeutschlandTrend dla magazynu ARD pokazał, że aż 52 procent Niemców, jest przeciwna dostawie na Ukrainę pocisków manewrujących „Taurus”. Za tym opowiadało się 36 proc. Aprobata była znacznie wyższa wśród Niemców z Zachodu i wynosiła 40 procent niż wśród Niemców ze Wschodu (21 procent). Dwanaście procent nie może lub nie chce zająć stanowiska w tej sprawie.

Sondaż wtedy pokazał również, że to wyborcy Zielonych są największymi zwolennikami dostarczenia pocisków. 68 proc. jest za dostawą, 23 proc. jest jej przeciwnej. Za dostawą opowiada się także większość zwolenników FDP (56 proc.), przy najniższym poparciu AfD (18 proc.).

Scholz uzasadnił swoją decyzję odmowy dostarczenie pocisków Taurus ryzykiem zaangażowania Niemiec w wojnę, mówiąc: "Niemieccy żołnierze nie mogą być w żadnym momencie powiązani z celami, które osiąga ten system. Nawet w Niemczech.

W Niemczech w opinii niektórych polityków, ekspertów i gazet decyzja kanclerza również nie została przyjęta dobrze. Decyzję kanclerza ostro krytykuje opozycja, ale i koalicjanci w szczególności polityk ds. obrony FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, która powiedziała Spiegelowi, że była „oszołomiona” brakiem głosowania dla pocisków Taurus. Oskarżyła Scholza o posługiwanie się „od dawna obalonym argumentem”, że żołnierze Bundeswehry muszą zostać wysłani na Ukrainę. Strack-Zimmermann argumentował, że niemieccy żołnierze nie byli potrzebni dla pocisków Taurus na ukraińskiej ziemi i nazwał twierdzenie kanclerza fałszywymi.

Zirytowani byli także Zieloni. Wiceprzewodnicząca grupy parlamentarnej Partii Zielonych w Bundestagu Agnieszka Brugger napisała w X: „Nikt, kto wzywa do przekazania Taurusów, nie chce, aby Niemcy stały się partią wojenną. Odrzucam to oskarżenie. Z tego, co wiem, to powiązanie nie jest zgodne ze stanem faktycznym.” Podobne uwagi na portalach społecznościowych poczynił także ekspert ds. polityki zagranicznej CDU Norbert Röttgen.

Kanclerz znajduje zrozumienie jedynie w SPD. Lider partii Rolf Mützenich poparł kanclerza. „Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to, co powiedziała kanclerz, podziela grupa parlamentarna SPD” – powiedziała scjaldemokratka na marginesie konferencji partyjnej w Halle w Saksonii-Anhalt.

Afera podsłuchowa także nie pomaga w przekazaniu pocisków Taurus

Jak pisaliśmy w Portalu Obronny w zeszłym tygodniu doszło do opublikowania przez Rosję nagrania rozmowy oficerów niemieckich. W dyskusji, która odbyła się 19 lutego, inspektor sił powietrznych Ingo Gerhartz wraz z trzema wysokimi rangą wojskowymi omawiał możliwe cele niemieckich rakiet manewrujących Taurus (w tym rosyjskie składy amunicji, Most Kerczeński łączący okupowany Krym z Rosją), a także sposoby wsparcia Ukrainy przez Bundeswehrę w przypadku rozmieszczenia rakiet i możliwości kontrolowania ich kursu.

Jak podkreśliła dpa, z nagrania wynikało również, że nadal nie ma zgody strony niemieckiej na dostarczenie Taurusów Ukrainie. Są to rakiety dalekiego zasięgu (ok. 500 km), dlatego byłyby w stanie osiągnąć z terytorium Ukrainy cele w Moskwie.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz uzasadnia swoją odmowę tym, że wysłanie rakiet mogłoby spowodować wciągnięcie Niemiec w wojnę – stanowisko to podtrzymał również w poniedziałkowym oświadczeniu.

PM/PAP