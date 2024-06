Nie jeden a dwa. Ukraina uszkodziła dwa najnowocześniejsze rosyjskie samoloty Su-57

"Jeśli chodzi o miejsce trafienia Su-57 na terytorium państwa-agresora, to znajduje się ono prawie 600 km od naszej granicy. Nie skomentowaliśmy oficjalnie, czyja to była operacja, ale analitycy mogą przyjąć własne założenia. Możemy powiedzieć, że jeden Su-57 jest poważnie uszkodzony, podczas gdy drugi jest uszkodzony w mniej poważnym stopniu i prawdopodobnie zostanie naprawiony w krótszym czasie" - przekazał Jusow.

"Niemniej, faktem jest, że po raz pierwszy Su-57 zostały uszkodzone i po raz pierwszy dwa takie "najnowsze" rosyjskie myśliwce - duma ruskich sił powietrznych - zostały trafione jednocześnie" - dodał przedstawiciel HUR.

Według Jusowa Rosjanie mają mniej niż dziesięć takich samolotów. HUR podkreślił, że Su-57 to najnowocześniejszy samolot rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych, zdolny do przenoszenia rakiet Ch-59 i Ch-69.

Dwa Su-57 zostały uszkodzone w sobotę (8 czerwca) w Achtubińsku w Rosji. Ukraińcy pokazali dwa zdjęcia satelitarne lotniska w Achtubińsku; na zdjęciu z 7 czerwca widać sprawny samolot, zaś na zdjęciu wykonanym dzień później przy maszynie można dostrzec "wyrwy po wybuchach i charakterystyczne plamy po pożarze, spowodowanym przez trafienie" – wyjaśniono.

Jeszcze 10 czerwca Ukraina twierdziła, że zniszczyła rosyjski samolot Su-57, teraz przyjmuje się wersję poważnych i lekkich uszkodzeń, które mogą zapewne jedną z maszyn wykluczyć z działania na wiele miesięcy lub trwale uszkodzić co sprawi, że będzie co najwyżej dawcą części zamiennych.

⚡️ For the first time in history, a Russian Su-57 multirole fighter jet has been hitIt happened yesterday on the territory of the Akhtubinsk airfield in the Astrakhan region, located 589 kilometers from the front line.The Su-57 is Russia's most advanced fighter jet, capable… pic.twitter.com/eCe0XngUfR— NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2024

Jak zauważył Forbes to, że „Ukraińcy mogli trafić w myśliwiec ukryty prawie 600 km od linii frontu, sugeruje, że rosyjska obrona przeciwlotnicza jest tak rozdrobniona w wyniku ataków ukraińskich dronów, że nie jest w stanie chronić wszystkich najcenniejszych aktywów Kremla”. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Ilja Jewłasz powiedział w kwietniu ukraińskim mediom, że Moskwa stara się utrzymać flotę Su-57 „w bezpiecznej odległości” od ukraińskiej siły ognia.

Su-57 to naddźwiękowy, dwusilnikowy myśliwiec piątej generacji, który łączy cechy niskiej wykrywalności w ramach stealth i był postrzegany jako odpowiedź Moskwy na F-22 Raptor z USA. Historia Su-57 zaczyna się już 2001 roku, wtedy to ogłoszono konkurs, w którym wygrał projekt Suchoj T-50. Pierwszy prototyp T-50-1 został oblatany w Komsomolsku nad Amurem 29 stycznia 2010 roku. Prototypy na początku ulegały dość poważnym problemom. Mimo tego w 2012 roku podjęto decyzję, by zbudować kolejną partię prototypów według zmodyfikowanego projektu ze wzmocnioną konstrukcją płatowca. W 2017 roku T-50 oficjalnie został przemianowany na Su-57, a próby zakończono w 2018 roku. Su-57 wszedł do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w grudniu 2020 roku i miał zastąpić starzejące się myśliwce konstrukcji radzieckiej, takie jak Su-27 i MiG-29.

Dokładna liczba gotowych do walki Su-57 dostępnych dla rosyjskich sił powietrznych nie jest znana. Katalog Flight Global „World Air Forces 2024” zawiera listę 14 Su-57 w stanie aktywnym i kolejnych 62 w stanie zamówionym. W 2022 roku TASS podał, że do końca tego roku siły rosyjskie otrzymają łącznie 22 Su-57. A łącznie zamówiono 76 egzemplarzy z dostawą do 2028 roku. Według Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną cenę Su-57 szacuje się na 35–54 mln dolarów.

Samolot posiada masę startową wynoszącą 35 000 kg. Wymiary samolotu wynoszą: Długość to 20,10 m, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, wysokość zaś to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41 F-1, każdy o ciągu maksymalnym 147,20 kN z dopalaniem. Zasięg do przebazowania wynosi 3500 km. Samolot może działać na pułapie 20 000 m. Uzbrojenie samolotu to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komorach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jedna nad drugą, zwykle do czterech rakiet R-77M, Ch-58USzK lub Ch-36 albo uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych, rakiet Ch-38M lub bomb KAB-250.

PO/PAP