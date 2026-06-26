Masowy atak dronów na Rosję. Setki bezzałogowców nad 12 regionami

Ostatniej nocy Rosja stała się celem jednego z najbardziej zmasowanych ataków ukraińskich dronów od początku inwazji na pełną skalę w 2022 roku. Rosyjskie ministerstwo obrony podało w piątek (26 czerwca), że przechwycono aż 660 bezzałogowców nad 12 regionami kraju. Wśród celów znalazły się strategiczne obszary, takie jak okupowany Krym oraz rejon Morza Czarnego. Agencja Associated Press oceniła ten incydent jako jeden z największych ataków bezzałogowców na rosyjskie regiony i Krym od 2022 r., czyli początku wojny na pełną skalę.

Setki dronów nad Rosją: Szczegóły ataku

Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, poinformował o zestrzeleniu 47 ukraińskich dronów zmierzających w kierunku rosyjskiej stolicy. Według jego oświadczenia, nie odnotowano żadnych szkód ani ofiar w samym mieście. Jednakże, nie wszystkie regiony uniknęły konsekwencji. Gubernator obwodu tulskiego, Dmitrij Miljajew, przekazał, że w wyniku ataku doszło do uszkodzenia prywatnego domu, a jedna osoba odniosła obrażenia. Ponadto, w Nowomoskowsku uszkodzona została linia energetyczna oraz zakład przemysłowy, co wskazuje na próbę destabilizacji infrastruktury krytycznej Rosji. Rosyjski niezależny portal internetowy Astra powiadomił również o pożarze zakładów chemicznych i elektrowni wodnej w tym mieście, choć agencji Associated Press nie udało się zweryfikować tych doniesień.

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Tajemnicza zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego: Co to oznacza dla wojny?

Ten zmasowany atak dronów nastąpił zaledwie kilka godzin po enigmatycznej deklaracji prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Na platformie X (dawniej Twitter) Zełenski oświadczył, że zatwierdził „40-dniową operację wywierania wpływu (...) przeciwko państwu-agresorowi, mającą na celu zmuszenie go do zakończenia wojny”. Większość komentatorów i analityków wojskowych interpretuje tę wypowiedź jako wyraźną zapowiedź eskalacji ukraińskich ataków i wzmożonych działań mających na celu wywarcie presji na Rosję.

Wzmożona kampania powietrzna Ukrainy: Cele i efekty

W ostatnich miesiącach Ukraina konsekwentnie zintensyfikowała swoją kampanię powietrzną, koncentrując się na rosyjskich instalacjach wojskowych oraz obiektach energetycznych. Celem tych działań jest osłabienie zdolności bojowych Rosji i zakłócenie jej machiny wojennej. Zdaniem analityków, sukcesy tej kampanii doprowadziły już do niedoborów paliwa i zakłóceń linii zaopatrzeniowych armii, co znacząco zahamowało działania wojenne Moskwy. Ostatni atak dronów wpisuje się w tę strategię, pokazując determinację Kijowa w kontynuowaniu działań ofensywnych poza linią frontu.