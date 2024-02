Rosyjski okręt Tarantula zniszczony ukraińskimi dronami morskimi. Tym razem jednostka była w ruchu

Na filmie udostępnionym w mediach społecznościowych przez ukraiński wywiad widać kilka kolejnych ataków na jednostkę rakietową projektu 1241.1M widzianą w termowizji. Można też zauważyć dużą wyrwę w śródokręciu jednostki, w którą uderza kolejna motorówka kamikaze z ładunkiem wybuchowym o masie około 200 kg. To wystarczy, aby zatopić jednostek tej wielkości

Jak wynika z nagrania, rosyjski kuter został zaatakowany w ruchu, a nie jak dotąd w porcie czy na redzie. Jednostka próbowała umknąć, ale jedna z pierwszych ukraińskich łodzi kamikaze uderza w jego ryfę, najprawdopodobniej uszkadzając napęd. Co najmniej dwa morskie drony skierowano na śródokręcie jednostki. Około pierwszej minut nagrania widać, potężną wyrwę w lewej burcie rosyjskiego okrętu, w którą trafia kolejna motorówka z ładunkiem wybuchowym na pokładzie. W okolicy czasu 1:30 widać, że motorówka była ostrzeliwana przez jednostkę, która stała się celem. Została ona unieruchomiona i zniszczona, jak sugeruje film.

Nagranie miało zostać dokonane nocą z 31 stycznia na 1 lutego, przez jednostkę specjalną „Grupa 13” Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Zgodnie z komunikatem, jednostka projektu 1241.1 została zniszczona w pobliżu Zatoki Donuzlaw u zachodnich wybrzeży Krymu. Zatoka znajduje się na północny-zachód od Eupatorii. Rosyjski kuter rakietowy po trafieniu przez kilka dronów morskich miał przewrócić się na rufę i zatonąć.

Kuter rakietowy „Iwanowiec” należy do jednostek projekt 1241.1M i został zwodowany w 1989 roku w Petersburgu. To relatywnie niewielka jednostka długości 57 metrów, której załoga liczy około 40 marynarzy. Główne uzbrojenie okrętu, to dwie pary umieszczonych na burtach wyrzutni przeciwokrętowych pocisków manewrujących P-270 Moskit. Lotnicza wersja tego pocisku nosi oznaczenie Ch-41 i jest stosowana przez Rosjan do ataków na ukraińskie cele cywilne. Na dziobie umieszczona jest armata morska AK-176 kalibru 76 mm, natomiast obrona przeciwlotnicza to dwie sześciolufowe armaty automatyczne AK-630M kalibru 30 mm. Ta klasa jednostek otrzymała kodowe oznaczenie NATO: Tarantula 2. Pod taką nazwą często występuje w polskich opisach.

„Iwanowiec” należał od początku do Floty Czarnomorskiej. Był znany przed wszystkim z tego, że 21 lipca 2023 roku zatopił zdobytą przez Rosjan ukraińską korwetę „Tarnopol”, używając jej jako cel ćwiczebny dla pocisku P-270 Moskit. Jednostka została wykryta i zniszczona nocą z 31 stycznia na 1 lutego podczas rejsu patrolowego u wybrzeży Krymu.