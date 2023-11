Janusz Korwin-Mikke o wypowiedzeniu wojny Rosji. Oto warunek

Janusz Korwin-Mikke, który był gościem w programie "Wieczorny Express" tłumaczył swoją porażkę w wyborach. Jak wiadomo, polityk nie wszedł do Sejmu, przegrywając m.in. z Kariną Bosak. Gość Huberta Biskupskiego był pytany m.in. o swoje kontrowersyjne wypowiedzi, które mogły przeszkodzić mu w uzyskaniu mandatu poselskiego. Jednak zdaniem polityka, on cały czas mówi prawdę, a na świecie zachodzą zmiany, których on nie akceptuje. Janusz Korwin-Mikke był również pytany o konflikt na Ukrainie oraz o to, jaka powinna być polityka Polski względem wojny za wschodnią granicą.

- Jeśli groziłaby utrata niepodległości Ukrainy, to należy nawet wojnę Rosji wypowiedzieć w obronie niepodległości Ukrainy. Natomiast to, czy Donbas będzie należał do Rosji bądź do Ukrainy, to nas kompletnie nie interesuje, to jest spór wewnętrzny między prawosławnymi, niech tam się kłócą między sobą. Natomiast nas interesuje niepodległość Ukrainy, a jeszcze bardziej mnie interesuje niepodległość Białorusi.

Jak przekonywał Janusz Korwin-Mikke relacje z Białorusią mieliśmy dobre, dopóki związki Polaków na Białorusi nie zaczęły atakować tamtejszych władz.