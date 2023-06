Takim elementem pokazującym, jak głęboko dzisiaj rosyjska propaganda eksploatuje pamięć o II wojnie światowej było to, że w Muzeum w Parku Pabiedy w Moskwie, czyli w Parku Zwycięstwa, który powstał w latach 90. - z okazji kolejnej rocznicy (zakończenia II wojny - red.), która była 9 maja - żołnierzy armii rosyjskiej porównuje się do losów czerwonoarmistów, że ich losy są w zasadzie takie same. Bo w gruncie rzeczy czerwonoarmiści walczyli z nazistami i dzisiaj walczą z nazistami rosyjscy żołnierze. I to wydaje mi się dość mocno trafia, bo musimy o tym pamiętać, że każda rosyjska rodzina ma kogoś bliskiego lub dalszego w swojej rodzinie, kto zginął w tej wojnie: cywila, żołnierza - mówił w dr Gajos w "Raporcie Złotorowicza".