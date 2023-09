Generał Pacek: Putin boi się o swoje życie

Zdaniem gościa Jacka Prusinowskiego, mimo że zamach na Prigożyna okazał się skuteczny zbrodniarz wojenny nie może spać spokojnie. Członkowie Grupy Wagnera z pewnością myślą o zemście, a przy okazji sami mogą stać się celem kolejnego ataku jeśli tylko Władimir Putin uzna, że to konieczne. - Jestem przekonany, że to nie tylko wagnerowcy podjęliby się działania, które spowodowałoby zniknięcie Putina. Putin zdaje sobie z tego sprawę i panicznie boi się o swoje życie. Dowodów mamy na to wiele. To jest kwestia używania sobowtórów, używania bardzo mocno opancerzonych pomieszczeń, pojazdów, stadionu nawet. Putin boi się o swoje życie dużo bardziej niż inny jakikolwiek przywódca - ocenił generał Bogusław Pacek. Wojskowy przypomniał także, że przywódca Rosji cieszy się ogromnym poparciem. Jak jednak zaznaczył, Putin musi się liczyć z tym, że niezadowolenie pojawia się wśród dowódców, którzy widzą jak na dłoni wszelkie kompromitacje oraz bezsens tej wojny. Zdaniem generała Bogusława Packa zamach na Prigożyna wzmocni Putina, ale trzeba pamiętać o tym, że wagnerowcy to tak naprawdę ludzie wyszkoleni do przeprowadzania zamachów terrorystycznych.

- Trzeba pamiętać, że w Rosji, na Białorusi czy w Afryce jest kilkanaście tysięcy wagnerowców, ja nie chcę powiedzieć, że to jest kilkanaście tysięcy terrorystów, ale każdy z nich może być terrorystą, bo ma takie umiejętności, był do tego szkolony. W związku z powyższym Putin nie może spać spokojnie, bo część z tych wagnerowców żąda odwetu - analizował w programie "Raport" generał Bogusław Pacek.