Generał Skrzypczak tonuje nastroje. Tego Ukraina nie zrobi

O tym, że działania na froncie posuwają się wolno mówił prezydent Ukrainy. Jego zdaniem Rosjanie są zepchnięci do defensywy, ale nie oznacza to jeszcze, że Ukraina jest w stanie odzyskać zajęte terytorium, do tego droga daleka. Wołodymyr Zełenski przyznał jednak, że głównym celem jest zmuszenie Putina do ciągłego planowania i niedawania mu czasu do namysłu.

- Musimy maksymalnie uwolnić nasze terytorium i iść do przodu, nawet jeśli jest to mniej niż pół mili lub sto jardów, musimy to zrobić. Nie możemy dawać Putinowi chwili wytchnienia. Będę z wami całkowicie szczery. Mamy inicjatywę. To plus. Zatrzymaliśmy rosyjską ofensywę i przeszliśmy do kontrofensywy. A mimo to nie jest ona zbyt szybka. Ważne jest, abyśmy każdego dnia posuwali się do przodu i wyzwalali terytorium - powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla CBS.

Zdaniem generała Skrzypczaka, który był gościem w programie "Wieczony Express", najbliższe miesiące niestety nie przyniosą wielkich zmian na wojnie. Gość Jacka Prusinowskiego stwierdził, że Ukraińców nie stać na to, by mogli do końca 2024 roku odzyskać tereny, które zajęła Rosja.

- Widać wyraźnie, że Ukraina wykazuje symptomy zmęczenia tą wojną, Rosjanie zresztą też. Problem Ukrainy polega na tym, że oczekiwania dotyczące kontrofensywy, że wyposażenie Ukrainy w nowoczesny zachodni sprzęt, jest nadal niewystarczające. Dostawy sprzętu były zbyt wolne i moim zdaniem nie pozwoliło to Ukraińcom w dostatecznym stopniu przygotować się do kontrofensywy. Kolejna sprawa - Zachód nie spełnił prośby Zełenskiego o dostawy samolotów, które by pozwoliło zdetronizować lotnictwo rosyjskie - ocenił generał Skrzypczak. Jak dodał, być może za dwa miesiące, kiedy warunki pogodowe się pogorszą, będzie możliwe zorganizowanie rozmów pokojowych.

Gość Jacka Prusinowskiego podkreślił również, że potencjał Ukrainy jest ograniczony. - Ukraińcy nie są stanie wyzwolić, ani w tym, ani w przyszłym roku terenów, które zagarnęli Rosjanie. Myślę tu głównie o wschodzie Ukrainy i o Krymie - ocenił generał Waldemar Skrzypczak.